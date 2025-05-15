https://ria.ru/20250515/flag-2017087874.html

Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР

Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025

Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки "Запад" установили флаги РФ в освобожденном населенном пункте Торское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки "Запад" установили флаги РФ в освобожденном населенном пункте Торское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Ведомство также показало кадры поднятия флагов РФ над освобожденным Торским в ДНР. Военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили Торское Донецкой Народной Республики.На кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт.

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Поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР Минобороны показало кадры поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР 2025-05-15T13:04 true PT1M10S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины