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Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 15.05.2025 (обновлено: 13:12 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/flag-2017087874.html
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки "Запад" установили флаги РФ в освобожденном населенном пункте Торское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки "Запад" установили флаги РФ в освобожденном населенном пункте Торское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Ведомство также показало кадры поднятия флагов РФ над освобожденным Торским в ДНР. Военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили Торское Донецкой Народной Республики.На кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт.
https://ria.ru/20250515/mo-2017071901.html
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Поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР

МО РФ показало кадры поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки "Запад" установили флаги РФ в освобожденном населенном пункте Торское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство также показало кадры поднятия флагов РФ над освобожденным Торским в ДНР. Военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили Торское Донецкой Народной Республики.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Торское в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Торское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Торское в ДНР
На кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.
В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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