https://ria.ru/20250515/flag-2017087874.html
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР - РИА Новости, 15.05.2025
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки "Запад" установили флаги РФ в освобожденном населенном пункте Торское в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:04:00+03:00
2025-05-15T13:04:00+03:00
2025-05-15T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017087203_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c10eb825855c7af84e003b307dbbe92f.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки "Запад" установили флаги РФ в освобожденном населенном пункте Торское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Ведомство также показало кадры поднятия флагов РФ над освобожденным Торским в ДНР. Военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили Торское Донецкой Народной Республики.На кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе активных наступательных действий, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков.В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населённый пункт.
https://ria.ru/20250515/mo-2017071901.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017087203_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1bad51d85f4944ca8828a92d72a0169.jpg
Поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР
2025-05-15T13:04
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским в ДНР
МО РФ показало кадры поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР