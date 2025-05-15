В Финляндии откроют новую площадку для тестирования безопасности границы
Yle: в Йоэнсуу откроют площадку для тестирования технологий безопасности границы
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкФинские пограничники на российско-финской границе
Финские пограничники на российско-финской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"В Йоэнсуу планируется построить новую площадку для тестирования защиты границы", - говорится в материале.
Город располагается на востоке Финляндии, примерно в 70 километрах от российской границы.
По данным Yle, площадка будет представлять собой лабораторию в Йоэнсуу и полигон Вуосанка в области Кайнуу, принадлежащий финским силам обороны. Лабораторию поэтапно введут в эксплуатацию в начале 2026 года, сообщает телерадиовещатель.
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"На испытательной площадке в будущем будут тестироваться, среди прочего, беспилотные летательные аппараты, транспортные средства для перевозки личного состава, будущие беспроводные сетевые соединения, технологии искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычислительные и квантовые сенсоры", - говорится в материале.
Как сообщает Yle, представители финских и американских компаний в области безопасности собрались на этой неделе в Йоэнсуу, чтобы обсудить будущие решения по обеспечению безопасности границы.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.