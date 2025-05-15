https://ria.ru/20250515/finljandija-2017127017.html

В Финляндии откроют новую площадку для тестирования безопасности границы

В Финляндии откроют новую площадку для тестирования безопасности границы - РИА Новости, 15.05.2025

В Финляндии откроют новую площадку для тестирования безопасности границы

Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:29:00+03:00

2025-05-15T15:29:00+03:00

2025-05-15T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "В Йоэнсуу планируется построить новую площадку для тестирования защиты границы", - говорится в материале. Город располагается на востоке Финляндии, примерно в 70 километрах от российской границы. По данным Yle, площадка будет представлять собой лабораторию в Йоэнсуу и полигон Вуосанка в области Кайнуу, принадлежащий финским силам обороны. Лабораторию поэтапно введут в эксплуатацию в начале 2026 года, сообщает телерадиовещатель. "На испытательной площадке в будущем будут тестироваться, среди прочего, беспилотные летательные аппараты, транспортные средства для перевозки личного состава, будущие беспроводные сетевые соединения, технологии искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычислительные и квантовые сенсоры", - говорится в материале. Как сообщает Yle, представители финских и американских компаний в области безопасности собрались на этой неделе в Йоэнсуу, чтобы обсудить будущие решения по обеспечению безопасности границы. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, йоэнсуу, финляндия, дмитрий песков, мария захарова