Рейтинг@Mail.ru
Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/fermery-2017132795.html
Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая
Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая - РИА Новости, 15.05.2025
Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая
Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей, которые, по мнению аграриев, так и не выполнили свои обещания, заявил в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:41:00+03:00
2025-05-15T15:41:00+03:00
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
евросоюз
меркосур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924077217_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_8f59c0f0d9ddab304f52b9a64e6fbff9.jpg
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей, которые, по мнению аграриев, так и не выполнили свои обещания, заявил в четверг глава ведущего профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции RMC. "Я могу объявить, что мы и (ещё один профсоюз – ред.) Jeunes Agriculteurs призываем к новым манифестациям и новым акциям с 26 мая, потому что мы считаем, что после того, как мы проводили демонстрации, работали и выдержали всё, что произошло в политике, – четыре премьер-министра сменилось за год, – ответов и выполненных обещаний, которые нам дали, так и нет. Для нас это недопустимо", - заявил он. В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР. Профсоюзы считают, что данные правительством обещания так и не были выполнены. После первой волны массовых волнений в конце 2023-начале 2024 года нижняя палата парламента Франции приняла законопроект о помощи аграриям, однако он так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
https://ria.ru/20250515/tripoli-2017010779.html
https://ria.ru/20250511/protest-2016375646.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924077217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_683e56f590789904a29e48e66a18c202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, евросоюз, меркосур
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Меркосур
Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая

Фермеры во Франции возобновят протесты из-за недовольства действиями властей

© AP Photo / Fred ScheiberФермеры блокируют шоссе недалеко от Ажена на юго-западе Франции
Фермеры блокируют шоссе недалеко от Ажена на юго-западе Франции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Fred Scheiber
Фермеры блокируют шоссе недалеко от Ажена на юго-западе Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей, которые, по мнению аграриев, так и не выполнили свои обещания, заявил в четверг глава ведущего профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции RMC.
"Я могу объявить, что мы и (ещё один профсоюз – ред.) Jeunes Agriculteurs призываем к новым манифестациям и новым акциям с 26 мая, потому что мы считаем, что после того, как мы проводили демонстрации, работали и выдержали всё, что произошло в политике, – четыре премьер-министра сменилось за год, – ответов и выполненных обещаний, которые нам дали, так и нет. Для нас это недопустимо", - заявил он.
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера
Вчера, 01:24
В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
Профсоюзы считают, что данные правительством обещания так и не были выполнены. После первой волны массовых волнений в конце 2023-начале 2024 года нижняя палата парламента Франции приняла законопроект о помощи аграриям, однако он так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент.
Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
Акция протеста в Брюсселе против отправки оружия Израилю - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе
11 мая, 18:59
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронЕвросоюзМеркосур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала