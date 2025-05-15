https://ria.ru/20250515/fermery-2017132795.html

Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая

Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая - РИА Новости, 15.05.2025

Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая

Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей, которые, по мнению аграриев, так и не выполнили свои обещания, заявил в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:41:00+03:00

2025-05-15T15:41:00+03:00

2025-05-15T15:41:00+03:00

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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей, которые, по мнению аграриев, так и не выполнили свои обещания, заявил в четверг глава ведущего профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции RMC. "Я могу объявить, что мы и (ещё один профсоюз – ред.) Jeunes Agriculteurs призываем к новым манифестациям и новым акциям с 26 мая, потому что мы считаем, что после того, как мы проводили демонстрации, работали и выдержали всё, что произошло в политике, – четыре премьер-министра сменилось за год, – ответов и выполненных обещаний, которые нам дали, так и нет. Для нас это недопустимо", - заявил он. В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР. Профсоюзы считают, что данные правительством обещания так и не были выполнены. После первой волны массовых волнений в конце 2023-начале 2024 года нижняя палата парламента Франции приняла законопроект о помощи аграриям, однако он так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.

https://ria.ru/20250515/tripoli-2017010779.html

https://ria.ru/20250511/protest-2016375646.html

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, евросоюз, меркосур