https://ria.ru/20250515/express-2017034777.html

СМИ рассказали, какой удар вчера получил Зеленский от Путина

СМИ рассказали, какой удар вчера получил Зеленский от Путина - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ рассказали, какой удар вчера получил Зеленский от Путина

Президент России Владимир Путин жестко унизил Владимира Зеленского, не поехав лично на переговоры в Стамбуле, пишет Daily Express. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:26:00+03:00

2025-05-15T09:26:00+03:00

2025-05-15T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин жестко унизил Владимира Зеленского, не поехав лично на переговоры в Стамбуле, пишет Daily Express."Владимир Зеленский был жестко унижен Путиным после слухов о прямой встрече между двумя политиками", — говорится в материале.Вечером в среду глава государства утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит переговорную группу помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

https://ria.ru/20250514/predlozhenie-2016874672.html

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россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, владимир мединский, в мире