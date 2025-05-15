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СМИ рассказали, какой удар вчера получил Зеленский от Путина - РИА Новости, 15.05.2025
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09:26 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/express-2017034777.html
СМИ рассказали, какой удар вчера получил Зеленский от Путина
СМИ рассказали, какой удар вчера получил Зеленский от Путина - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ рассказали, какой удар вчера получил Зеленский от Путина
Президент России Владимир Путин жестко унизил Владимира Зеленского, не поехав лично на переговоры в Стамбуле, пишет Daily Express. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:26:00+03:00
2025-05-15T09:26:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин жестко унизил Владимира Зеленского, не поехав лично на переговоры в Стамбуле, пишет Daily Express.&quot;Владимир Зеленский был жестко унижен Путиным после слухов о прямой встрече между двумя политиками&quot;, — говорится в материале.Вечером в среду глава государства утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит переговорную группу помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
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россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, владимир мединский, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, В мире
СМИ рассказали, какой удар вчера получил Зеленский от Путина

Express: Путин унизил Зеленского, послав делегацию в Стамбул

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин жестко унизил Владимира Зеленского, не поехав лично на переговоры в Стамбуле, пишет Daily Express.
«

"Владимир Зеленский был жестко унижен Путиным после слухов о прямой встрече между двумя политиками", — говорится в материале.

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Вечером в среду глава государства утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит переговорную группу помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
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РоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВ мире
 
 
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