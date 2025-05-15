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В Эстонии отклонили референдум по отказу от сланцевой энергетики - РИА Новости, 15.05.2025
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17:15 15.05.2025 (обновлено: 17:31 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/estoniya-2017165041.html
В Эстонии отклонили референдум по отказу от сланцевой энергетики
В Эстонии отклонили референдум по отказу от сланцевой энергетики - РИА Новости, 15.05.2025
В Эстонии отклонили референдум по отказу от сланцевой энергетики
Парламент Эстонии отклонил проведение референдума по отказу от сланцевой энергетики, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:15:00+03:00
2025-05-15T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Эстонии отклонил проведение референдума по отказу от сланцевой энергетики, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR. "Рийгикогу отклонил проект решения о проведении в Эстонии референдума по вопросу об отказе от сланцевой электроэнергетики. Проект решения был внесен на рассмотрение парламента Центристской партией. Оно предполагало проведение в Эстонии референдума по вопросу об отказе от производства электроэнергии из сланца к 2040 году", - говорится в публикации на сайте ERR. Отмечается, что против проведения референдума выступил 41 депутат, а за - 20. В декабре 2024 года газета Postimees со ссылкой на пояснительную записку парламента сообщала о том, что парламент постановил приостановить добычу и производство горючего сланца в стране до 1 января 2026 года по экологическим соображениям. ERR также ранее сообщала, что правительство Эстонии решило прекратить производить электроэнергию из горючего сланца к 2035 году, а к 2040 году в целом отказаться от использования его в энергетике.
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в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии отклонили референдум по отказу от сланцевой энергетики

ERR: парламент Эстонии отклонил референдум по отказу от сланцевой энергетики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Парламент Эстонии отклонил проведение референдума по отказу от сланцевой энергетики, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR.
"Рийгикогу отклонил проект решения о проведении в Эстонии референдума по вопросу об отказе от сланцевой электроэнергетики. Проект решения был внесен на рассмотрение парламента Центристской партией. Оно предполагало проведение в Эстонии референдума по вопросу об отказе от производства электроэнергии из сланца к 2040 году", - говорится в публикации на сайте ERR.
Отмечается, что против проведения референдума выступил 41 депутат, а за - 20.
В декабре 2024 года газета Postimees со ссылкой на пояснительную записку парламента сообщала о том, что парламент постановил приостановить добычу и производство горючего сланца в стране до 1 января 2026 года по экологическим соображениям. ERR также ранее сообщала, что правительство Эстонии решило прекратить производить электроэнергию из горючего сланца к 2035 году, а к 2040 году в целом отказаться от использования его в энергетике.
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