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ЕС начнет работать над новым пакетом санкций против России - РИА Новости, 15.05.2025
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13:15 15.05.2025 (обновлено: 13:54 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/es--2017090635.html
ЕС начнет работать над новым пакетом санкций против России
ЕС начнет работать над новым пакетом санкций против России - РИА Новости, 15.05.2025
ЕС начнет работать над новым пакетом санкций против России
Евросоюз намерен немедленно начать работу над новым пакетом антироссийских санкций, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен перед неформальной... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:15:00+03:00
2025-05-15T13:54:00+03:00
санкции в отношении россии
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нато
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Евросоюз намерен немедленно начать работу над новым пакетом антироссийских санкций, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Турции, следует из трансляции, которая велась на сайте альянса."Я думаю, что 17-й пакет, который мы составили, правильный, и теперь мы немедленно начнем работать над новым пакетом", — сказала она. Накануне стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали очередной, 17-й пакет санкций против России. Утвердить его планируется 20 мая.Как заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, новые рестрикции затронут различные российские банки, 31 компанию — поставщика оружия, 194 нефтяных танкера, а также 26 физических лиц, которых ЕС считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине. Полное содержание пакета станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.При этом многие источники утверждали, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250514/italiya-2016993586.html
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санкции в отношении россии, евросоюз, нато, турция, москва, россия, в мире
Санкции в отношении России, Евросоюз, НАТО, Турция, Москва, Россия, В мире
ЕС начнет работать над новым пакетом санкций против России

Глава МИД Финляндии: ЕС начнет работать над новым пакетом санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Евросоюз намерен немедленно начать работу над новым пакетом антироссийских санкций, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Турции, следует из трансляции, которая велась на сайте альянса.
"Я думаю, что 17-й пакет, который мы составили, правильный, и теперь мы немедленно начнем работать над новым пакетом", — сказала она.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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14 мая, 22:11
Накануне стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали очередной, 17-й пакет санкций против России. Утвердить его планируется 20 мая.
Как заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, новые рестрикции затронут различные российские банки, 31 компанию — поставщика оружия, 194 нефтяных танкера, а также 26 физических лиц, которых ЕС считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине. Полное содержание пакета станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.
При этом многие источники утверждали, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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14 мая, 20:30
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзНАТОТурцияМоскваРоссияВ мире
 
 
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