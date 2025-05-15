ЕС начнет работать над новым пакетом санкций против России
Глава МИД Финляндии: ЕС начнет работать над новым пакетом санкций против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Евросоюз намерен немедленно начать работу над новым пакетом антироссийских санкций, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен перед неформальной встречей глав МИД НАТО в Турции, следует из трансляции, которая велась на сайте альянса.
"Я думаю, что 17-й пакет, который мы составили, правильный, и теперь мы немедленно начнем работать над новым пакетом", — сказала она.
Накануне стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали очередной, 17-й пакет санкций против России. Утвердить его планируется 20 мая.
Как заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, новые рестрикции затронут различные российские банки, 31 компанию — поставщика оружия, 194 нефтяных танкера, а также 26 физических лиц, которых ЕС считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине. Полное содержание пакета станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.
При этом многие источники утверждали, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.