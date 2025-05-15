https://ria.ru/20250515/eksmo-2017191462.html

В "Читай-городе" сообщили об отсутствии книг из списка "Эксмо"

В "Читай-городе" сообщили об отсутствии книг из списка "Эксмо" - РИА Новости, 15.05.2025

В "Читай-городе" сообщили об отсутствии книг из списка "Эксмо"

Книги из списка для изъятия из продажи, отправленного издательством "Эксмо" торговым партнерам, не представлены в сети книжных магазинов "Читай-город" и... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:44:00+03:00

2025-05-15T18:44:00+03:00

2025-05-15T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Книги из списка для изъятия из продажи, отправленного издательством "Эксмо" торговым партнерам, не представлены в сети книжных магазинов "Читай-город" и "Буквоед", сообщили РИА Новости в пресс-службе книжной сети. Ранее в пресс-службе издательства "Эксмо" подтвердили РИА Новости, что издательство отправило торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями. "ОРС "Читай-город — Буквоед" действует в рамках российского законодательства. Книги из списка "Эксмо" на данный момент не представлены в сети", - говорится в сообщении книжной сети. Ранее в СМИ было опубликовано письмо "Эксмо", в котором приводился список книг для отзыва из продажи. Также в письме было указано, что в случае наличия их остатков издания необходимо утилизировать. Силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*, рассказали агентству в пресс-службе "Эксмо" в среду. В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году. В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250514/eksmo-2016990306.html

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россия, александр хинштейн, эксмо, госдума рф, общество