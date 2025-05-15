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"Эксмо" отправило партнерам список книг для изъятия из продажи - РИА Новости, 15.05.2025
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16:38 15.05.2025 (обновлено: 16:57 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/eksmo-2017152938.html
"Эксмо" отправило партнерам список книг для изъятия из продажи
"Эксмо" отправило партнерам список книг для изъятия из продажи - РИА Новости, 15.05.2025
"Эксмо" отправило партнерам список книг для изъятия из продажи
Издательство "Эксмо" отправило торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями, подтвердили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:38:00+03:00
2025-05-15T16:57:00+03:00
эксмо
александр хинштейн
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россия
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Издательство "Эксмо" отправило торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями, подтвердили РИА Новости в пресс-службе издательства."Издательство "Эксмо" подтверждает список книг и его отправку торговым партнерам. Это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями", - говорится в сообщении.Ранее в СМИ было опубликовано письмо от "Эксмо", в котором приведен список книг для отзыва из продажи. Также в письме указано, что в случае наличия их остатков, издания необходимо утилизировать.Силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено в РФ), рассказало в среду издательство.В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250410/moskva-2010461145.html
https://ria.ru/20250324/sud-2006923542.html
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эксмо, александр хинштейн, госдума рф, россия, общество
Эксмо, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Россия, Общество
"Эксмо" отправило партнерам список книг для изъятия из продажи

Издательство "Эксмо" отправило партнерам список книг для изъятия из продажи

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Издательство "Эксмо" отправило торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями, подтвердили РИА Новости в пресс-службе издательства.
"Издательство "Эксмо" подтверждает список книг и его отправку торговым партнерам. Это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями", - говорится в сообщении.
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Ранее в СМИ было опубликовано письмо от "Эксмо", в котором приведен список книг для отзыва из продажи. Также в письме указано, что в случае наличия их остатков, издания необходимо утилизировать.
Силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено в РФ), рассказало в среду издательство.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.
В начале сентября 2022 года занимавший тогда должность председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
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