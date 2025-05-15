https://ria.ru/20250515/eksmo-2017102834.html

Директора по дистрибуции "Эксмо" допросили в качестве свидетеля

Директора по дистрибуции "Эксмо" допросили в качестве свидетеля - РИА Новости, 15.05.2025

Директора по дистрибуции "Эксмо" допросили в качестве свидетеля

Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили в четверг, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо". РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:16:00+03:00

2025-05-15T14:16:00+03:00

2025-05-15T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили в четверг, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо". Силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*, рассказало в среду издательство. "Четырнадцатого мая в качестве свидетеля был допрошен директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин, 15 мая он был отпущен", - говорится в заявлении. В "Эксмо" добавили, что остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, а само издательство продолжает работу в штатном режиме. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что изъятие сопровождалось предъявлением постановления, однако сотрудникам издательства было отказано в получении его копии. В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году. В начале сентября 2022 года председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20250501/reyd-2014525004.html

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