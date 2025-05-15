Рейтинг@Mail.ru
Директора по дистрибуции "Эксмо" допросили в качестве свидетеля - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/eksmo-2017102834.html
Директора по дистрибуции "Эксмо" допросили в качестве свидетеля
Директора по дистрибуции "Эксмо" допросили в качестве свидетеля - РИА Новости, 15.05.2025
Директора по дистрибуции "Эксмо" допросили в качестве свидетеля
Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили в четверг, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо". РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:16:00+03:00
2025-05-15T14:16:00+03:00
россия
александр хинштейн
эксмо
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65212/26/652122642_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_74a1ad6ccb368b14c420bf45d9259d7b.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили в четверг, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо". Силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*, рассказало в среду издательство. "Четырнадцатого мая в качестве свидетеля был допрошен директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин, 15 мая он был отпущен", - говорится в заявлении. В "Эксмо" добавили, что остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, а само издательство продолжает работу в штатном режиме. Кроме того, в пресс-службе напомнили, что изъятие сопровождалось предъявлением постановления, однако сотрудникам издательства было отказано в получении его копии. В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году. В начале сентября 2022 года председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20250501/reyd-2014525004.html
https://ria.ru/20250429/lgbt-2014098938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65212/26/652122642_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_65b6cbf5a1b71523e5887fe54686f298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр хинштейн, эксмо, госдума рф
Россия, Александр Хинштейн, Эксмо, Госдума РФ
Директора по дистрибуции "Эксмо" допросили в качестве свидетеля

Норовяткина допросили как свидетеля по делу о пропаганде ЛГБТ* и отпустили

© Издательство "ЭКСМО"Издательство "ЭКСМО"
Издательство ЭКСМО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Издательство "ЭКСМО"
Издательство "ЭКСМО". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили в четверг, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".
Силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*, рассказало в среду издательство.
Силовики провели рейд в московском клубе, где могли собираться подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В московском клубе провели рейд по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде
1 мая, 02:14
"Четырнадцатого мая в качестве свидетеля был допрошен директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин, 15 мая он был отпущен", - говорится в заявлении.
В "Эксмо" добавили, что остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, а само издательство продолжает работу в штатном режиме.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что изъятие сопровождалось предъявлением постановления, однако сотрудникам издательства было отказано в получении его копии.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.
В начале сентября 2022 года председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что книга "Лето в пионерском галстуке" формально не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ*, поскольку имеет пометку "18+". При этом ряд наиболее популярных книжных магазинов сняли книгу с продажи.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Петербурге заочно арестовали директора ЛГБТ*-группы "Выход"**
29 апреля, 15:57
 
РоссияАлександр ХинштейнЭксмоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала