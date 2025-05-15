https://ria.ru/20250515/eks-zamglavy-2017114753.html

На Урале экс-замглавы "Электронного правительства" отправили в СИЗО

На Урале экс-замглавы "Электронного правительства" отправили в СИЗО - РИА Новости, 15.05.2025

На Урале экс-замглавы "Электронного правительства" отправили в СИЗО

Ленинский районный суд отправил в СИЗО бывшего заместителя главы "Оператора электронного правительства" Свердловской области Сергея Леднева по делу о... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:53:00+03:00

2025-05-15T14:53:00+03:00

2025-05-15T14:53:00+03:00

происшествия

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд отправил в СИЗО бывшего заместителя главы "Оператора электронного правительства" Свердловской области Сергея Леднева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями)", – сказала собеседница агентства. В четверг пресс-служба Свердловского областного суда уточнила, что помимо статьи "о злоупотреблениях" экс-замглавы "Оператора электронного правительства" Ледневу вменяют и получение взятки в крупном размере. Региональное управление СК РФ воздерживается от раскрытия деталей дела.

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