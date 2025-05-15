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В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников - РИА Новости, 15.05.2025
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Религия
 
18:40 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ekaterinburg-2017191162.html
В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников
В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников - РИА Новости, 15.05.2025
В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников
Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по подготовке военного духовенства,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:40:00+03:00
2025-05-15T18:40:00+03:00
религия
русская православная церковь
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по подготовке военного духовенства, следует из публикации на сайте РПЦ. "Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю "Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами", - сказано в сообщении. Как уточнил РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, это будет вторая магистерская программа по подготовке военных священников, еще одна действует при Донской духовной семинарии с 2023 года.
https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html
екатеринбург
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русская православная церковь, екатеринбург, россия
Религия, Русская православная церковь, Екатеринбург, Россия
В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников

В Екатеринбургской семинарии откроют программу подготовки военного духовенства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный священник
Военный священник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по подготовке военного духовенства, следует из публикации на сайте РПЦ.
«
"Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю "Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами", - сказано в сообщении.
Как уточнил РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, это будет вторая магистерская программа по подготовке военных священников, еще одна действует при Донской духовной семинарии с 2023 года.
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