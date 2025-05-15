https://ria.ru/20250515/ekaterinburg-2017191162.html

В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников

В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников - РИА Новости, 15.05.2025

В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников

Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по подготовке военного духовенства,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:40:00+03:00

2025-05-15T18:40:00+03:00

2025-05-15T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по подготовке военного духовенства, следует из публикации на сайте РПЦ. "Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю "Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами", - сказано в сообщении. Как уточнил РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, это будет вторая магистерская программа по подготовке военных священников, еще одна действует при Донской духовной семинарии с 2023 года.

https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, екатеринбург, россия