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В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников
В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников - РИА Новости, 15.05.2025
В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников
Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по подготовке военного духовенства,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:40:00+03:00
2025-05-15T18:40:00+03:00
2025-05-15T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по подготовке военного духовенства, следует из публикации на сайте РПЦ. "Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю "Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами", - сказано в сообщении. Как уточнил РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, это будет вторая магистерская программа по подготовке военных священников, еще одна действует при Донской духовной семинарии с 2023 года.
https://ria.ru/20241227/rpts-1991764861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, екатеринбург, россия
Религия, Русская православная церковь, Екатеринбург, Россия
В Екатеринбургской духовной семинарии будут готовить военных священников
В Екатеринбургской семинарии откроют программу подготовки военного духовенства