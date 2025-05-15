https://ria.ru/20250515/ek-2017093325.html

ЕК обвинила TikTok в нарушении закона о цифровых услугах

ЕК обвинила TikTok в нарушении закона о цифровых услугах - РИА Новости, 15.05.2025

ЕК обвинила TikTok в нарушении закона о цифровых услугах

Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:30:00+03:00

2025-05-15T13:30:00+03:00

2025-05-15T13:30:00+03:00

брюссель

еврокомиссия

tiktok

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия проинформировала TikTok о своем предварительном мнении о том, что компания не выполняет обязательство Закона о цифровых услугах (DSA) по публикации рекламы… Расследование установило, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, пользователях, на которых нацелена реклама, и о тех, кто заплатил за рекламу", - указывается в документе. В ЕК отметили, что соцсеть теперь должна направить в Брюссель письменное пояснение по претензиям. В противном случае Еврокомиссия грозит применить к платформе большие штрафные санкции в размере до 6% от общемирового оборота.

https://ria.ru/20250405/kitay-2009460785.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брюссель, еврокомиссия, tiktok, евросоюз, в мире