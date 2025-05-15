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ЕК обвинила TikTok в нарушении закона о цифровых услугах
ЕК обвинила TikTok в нарушении закона о цифровых услугах - РИА Новости, 15.05.2025
ЕК обвинила TikTok в нарушении закона о цифровых услугах
Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:30:00+03:00
2025-05-15T13:30:00+03:00
2025-05-15T13:30:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Европейская комиссия в четверг обвинила сеть TikTok в нарушении Закона ЕС о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы, размещаемой на платформе, говорится в заявлении ЕК. "Сегодня Еврокомиссия проинформировала TikTok о своем предварительном мнении о том, что компания не выполняет обязательство Закона о цифровых услугах (DSA) по публикации рекламы… Расследование установило, что TikTok не предоставляет необходимую информацию о содержании рекламы, пользователях, на которых нацелена реклама, и о тех, кто заплатил за рекламу", - указывается в документе. В ЕК отметили, что соцсеть теперь должна направить в Брюссель письменное пояснение по претензиям. В противном случае Еврокомиссия грозит применить к платформе большие штрафные санкции в размере до 6% от общемирового оборота.
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брюссель, еврокомиссия, tiktok, евросоюз, в мире
Брюссель, Еврокомиссия, TikTok, Евросоюз, В мире
ЕК обвинила TikTok в нарушении закона о цифровых услугах
ЕК обвинила TikTok в нарушении закона по прозрачности рекламы