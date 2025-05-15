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В Мексике в ДТП погибли более 20 человек
В Мексике в ДТП погибли более 20 человек - РИА Новости, 15.05.2025
В Мексике в ДТП погибли более 20 человек
По меньшей мере 21 человек погиб в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике на автомагистрали Куакнопалан–Оахака, сообщил министр... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T02:43:00+03:00
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МЕХИКО, 15 мая – РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике на автомагистрали Куакнопалан–Оахака, сообщил министр внутренних дел штата Пуэбла Самуэль Агилар Пала. "Согласно первым сообщениям, в аварии участвовали три транспортных средства. Предварительный итог - 18 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Несколько человек получили ранения и находятся под медицинским наблюдением", - написал Агилар Пала в своем блоге в соцсети X. Авария произошла утром в среду на 31-м километре автомагистрали Куакнопалан–Оахака. На месте работают силы гражданской обороны штатов Пуэбла и Оахака, сотрудники Национальной гвардии, скорой помощи и другие экстренные службы.
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в мире, мексика, пуэбла, оахака
В мире, Мексика, Пуэбла, Оахака
В Мексике в ДТП погибли более 20 человек
В мексиканской Пуэбле более 20 человек погибли в ДТП