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В Мексике в ДТП погибли более 20 человек - РИА Новости, 15.05.2025
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02:43 15.05.2025
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В Мексике в ДТП погибли более 20 человек
В Мексике в ДТП погибли более 20 человек - РИА Новости, 15.05.2025
В Мексике в ДТП погибли более 20 человек
По меньшей мере 21 человек погиб в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике на автомагистрали Куакнопалан–Оахака, сообщил министр... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T02:43:00+03:00
2025-05-15T02:43:00+03:00
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МЕХИКО, 15 мая – РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике на автомагистрали Куакнопалан–Оахака, сообщил министр внутренних дел штата Пуэбла Самуэль Агилар Пала. "Согласно первым сообщениям, в аварии участвовали три транспортных средства. Предварительный итог - 18 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Несколько человек получили ранения и находятся под медицинским наблюдением", - написал Агилар Пала в своем блоге в соцсети X. Авария произошла утром в среду на 31-м километре автомагистрали Куакнопалан–Оахака. На месте работают силы гражданской обороны штатов Пуэбла и Оахака, сотрудники Национальной гвардии, скорой помощи и другие экстренные службы.
https://ria.ru/20250515/meksika-2017013014.html
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в мире, мексика, пуэбла, оахака
В мире, Мексика, Пуэбла, Оахака
В Мексике в ДТП погибли более 20 человек

В мексиканской Пуэбле более 20 человек погибли в ДТП

© AP Photo / Alberto LopezСотрудники экстренных служб в Мексике
Сотрудники экстренных служб в Мексике - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Alberto Lopez
Сотрудники экстренных служб в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 мая – РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике на автомагистрали Куакнопалан–Оахака, сообщил министр внутренних дел штата Пуэбла Самуэль Агилар Пала.
"Согласно первым сообщениям, в аварии участвовали три транспортных средства. Предварительный итог - 18 человек погибли на месте, ещё трое скончались в больнице. Несколько человек получили ранения и находятся под медицинским наблюдением", - написал Агилар Пала в своем блоге в соцсети X.
Авария произошла утром в среду на 31-м километре автомагистрали Куакнопалан–Оахака. На месте работают силы гражданской обороны штатов Пуэбла и Оахака, сотрудники Национальной гвардии, скорой помощи и другие экстренные службы.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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