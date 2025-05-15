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Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2025
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00:10 15.05.2025 (обновлено: 03:40 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/droppery-2017006947.html
Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей
Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей
Дропперам ограничили с 15 мая возможности для вывода и обналичивания денег — теперь размер суммы, которую им разрешено переводить себе и другим людям, ограничен РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:10:00+03:00
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экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
дропперы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дропперам ограничили с 15 мая возможности для вывода и обналичивания денег — теперь размер суммы, которую им разрешено переводить себе и другим людям, ограничен 100 тысячами рублей, такая норма закона вступила в силу в четверг.Под ограничения попали те лица, чьи имена есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Доступ к базе имеют в кредитные организации и правоохранительные органы.В случае, если имя человека попадают в базу ЦБ, у банков есть право заблокировать его карту или онлайн-банкинг. Если это не сделано, то данное лицо не сможет переводить себе и другим больше 100 тысяч рублей, пояснил в своем Telegram-канале Банк России.При этом если физлицо оказывается в базе на основании информации от правоохранителей, блокировка его карты и онлайн-банкинга обязательна.
https://ria.ru/20250503/droppery-2014746864.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), дропперы
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), дропперы
Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей

Дропперы теперь не смогут переводить другим людям больше 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дропперам ограничили с 15 мая возможности для вывода и обналичивания денег — теперь размер суммы, которую им разрешено переводить себе и другим людям, ограничен 100 тысячами рублей, такая норма закона вступила в силу в четверг.
Под ограничения попали те лица, чьи имена есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Доступ к базе имеют в кредитные организации и правоохранительные органы.
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В случае, если имя человека попадают в базу ЦБ, у банков есть право заблокировать его карту или онлайн-банкинг. Если это не сделано, то данное лицо не сможет переводить себе и другим больше 100 тысяч рублей, пояснил в своем Telegram-канале Банк России.
При этом если физлицо оказывается в базе на основании информации от правоохранителей, блокировка его карты и онлайн-банкинга обязательна.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)дропперы
 
 
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