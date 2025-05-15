https://ria.ru/20250515/droppery-2017006947.html

Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей

Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2025

Дропперы в России теперь не смогут переводить больше 100 тысяч рублей

Дропперам ограничили с 15 мая возможности для вывода и обналичивания денег — теперь размер суммы, которую им разрешено переводить себе и другим людям, ограничен РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T00:10:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дропперам ограничили с 15 мая возможности для вывода и обналичивания денег — теперь размер суммы, которую им разрешено переводить себе и другим людям, ограничен 100 тысячами рублей, такая норма закона вступила в силу в четверг.Под ограничения попали те лица, чьи имена есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Доступ к базе имеют в кредитные организации и правоохранительные органы.В случае, если имя человека попадают в базу ЦБ, у банков есть право заблокировать его карту или онлайн-банкинг. Если это не сделано, то данное лицо не сможет переводить себе и другим больше 100 тысяч рублей, пояснил в своем Telegram-канале Банк России.При этом если физлицо оказывается в базе на основании информации от правоохранителей, блокировка его карты и онлайн-банкинга обязательна.

https://ria.ru/20250503/droppery-2014746864.html

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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), дропперы