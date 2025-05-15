https://ria.ru/20250515/dropper-2017015781.html
Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей
Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей
Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России — теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:45:00+03:00
2025-05-15T03:45:00+03:00
2025-05-15T03:45:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
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дропперы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России — теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, соответствующая норма закона вступила в силу с 15 мая.Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества, также она учитывает информацию от правоохранителей.Если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить действие его карты или закрыть доступ к онлайн-банкингу. Если кредитная организация этого не сделала, то с 15 мая для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц.При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать карты и доступ к онлайн-банку.ЦБ также объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей — при таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется, то есть человек, информация о котором содержится в базе данных ЦБ, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги, указал регулятор.
https://ria.ru/20250513/dropper-2016689542.html
https://ria.ru/20250502/droppery-2014662997.html
https://ria.ru/20250428/ekspert-2013908939.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники, дропперы
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, мошенники, дропперы
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России — теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, соответствующая норма закона вступила в силу с 15 мая.
Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества, также она учитывает информацию от правоохранителей.
Если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить действие его карты или закрыть доступ к онлайн-банкингу. Если кредитная организация этого не сделала, то с 15 мая для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц.
При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать карты и доступ к онлайн-банку.
ЦБ
также объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей — при таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется, то есть человек, информация о котором содержится в базе данных ЦБ, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги, указал регулятор.