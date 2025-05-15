Рейтинг@Mail.ru
Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/dropper-2017015781.html
Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей
Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей
Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России — теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:45:00+03:00
2025-05-15T03:45:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
мошенники
дропперы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России — теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, соответствующая норма закона вступила в силу с 15 мая.Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества, также она учитывает информацию от правоохранителей.Если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить действие его карты или закрыть доступ к онлайн-банкингу. Если кредитная организация этого не сделала, то с 15 мая для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц.При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать карты и доступ к онлайн-банку.ЦБ также объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей — при таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется, то есть человек, информация о котором содержится в базе данных ЦБ, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги, указал регулятор.
https://ria.ru/20250513/dropper-2016689542.html
https://ria.ru/20250502/droppery-2014662997.html
https://ria.ru/20250428/ekspert-2013908939.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенничество, мошенники, дропперы
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, мошенники, дропперы

Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Возможности дропперов для вывода и обналичивания денег ограничены в России — теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц, соответствующая норма закона вступила в силу с 15 мая.
Мера коснется только тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам, ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества, также она учитывает информацию от правоохранителей.
Смартфон в руках - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Кузбассе суд взыскал с 19-летнего дроппера больше миллиона рублей
13 мая, 15:11
Если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить действие его карты или закрыть доступ к онлайн-банкингу. Если кредитная организация этого не сделала, то с 15 мая для такого человека вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц.
При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от правоохранительных органов, банк обязан заблокировать карты и доступ к онлайн-банку.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов
2 мая, 11:28
ЦБ также объяснил, почему установлен лимит именно в 100 тысяч рублей — при таком ограничении гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
На платежи в адрес юридических лиц ограничение не распространяется, то есть человек, информация о котором содержится в базе данных ЦБ, по-прежнему сможет с использованием карт и онлайн-банкинга покупать товары в магазинах или на маркетплейсах, платить за коммунальные и другие услуги, указал регулятор.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Эксперт назвал главную целевую аудиторию дропперов
28 апреля, 18:37
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Мошенничествомошенникидропперы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала