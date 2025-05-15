https://ria.ru/20250515/drony-2017236359.html

Гонки дронов проходят в рамках выставки HeliRussia в Москве

Гонки дронов проходят в рамках выставки HeliRussia в Москве - РИА Новости, 15.05.2025

Гонки дронов проходят в рамках выставки HeliRussia в Москве

Гонки дронов проходят в рамках XVIII Международной выставки вертолетной индустрии и беспилотных авиасистем HeliRussia в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:21:00+03:00

2025-05-15T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гонки дронов проходят в рамках XVIII Международной выставки вертолетной индустрии и беспилотных авиасистем HeliRussia в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Гонки дронов на кубок HeliRussia - соревнования, в которых пилоты от первого лица управляют скоростным квадрокоптером в режиме реального времени в трехмерном пространстве, проходя многоуровневую трассу. Как рассказал судья и организатор гонок дронов Артем Шубин, трасса не очень сложная. Однако, по его словам, на простой трассе тоже можно пытаться получить интересные результаты. Посостязаться могут только те участники, которые уже ранее принимали участие в подобных гонках. При этом в нынешнем составе участников у некоторых даже есть спортивный разряд по гонкам дронов или авиамодельному спорту. Участие в соревнованиях принимают семь спортсменов, самому молодому участнику в этот раз всего 16 лет. "С 2023 года (гонки дронов - ред.) стали спортом, очень много стало приходить новых людей. Это такая тусовка, она постепенно расширяется, становится много новых участников среди подростков", - поделился участник соревнования Василий Казанский. Соревнования будут проходить три дня. Участникам предстоит побороться за три призовых места и 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, москва, helirussia, россия, беспилотники