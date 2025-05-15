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Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 15.05.2025 (обновлено: 15:07 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/dom--2017113421.html
Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска
Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска - РИА Новости, 15.05.2025
Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска
Беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет, повреждена квартира, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:48:00+03:00
2025-05-15T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет, повреждена квартира, сообщило правительство ЛНР. "Около 10 утра вражеский беспилотник атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска. Повреждения получила одна из квартир", - говорится в Telegram-канале правительства. Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.
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вооруженные силы украины, лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска

БПЛА ВСУ атаковал 9-этажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет

© Фото : Правительство ЛНР/TelegramПоследствия атаки ВСУ на девятиэтажный дом в центре Лисичанска. 15 мая 2025
Последствия атаки ВСУ на девятиэтажный дом в центре Лисичанска. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Правительство ЛНР/Telegram
Последствия атаки ВСУ на девятиэтажный дом в центре Лисичанска. 15 мая 2025
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет, повреждена квартира, сообщило правительство ЛНР.
"Около 10 утра вражеский беспилотник атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска. Повреждения получила одна из квартир", - говорится в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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