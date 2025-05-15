https://ria.ru/20250515/dom--2017113421.html

Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска

Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска - РИА Новости, 15.05.2025

Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска

Беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет, повреждена квартира, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:48:00+03:00

2025-05-15T14:48:00+03:00

2025-05-15T15:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

лисичанск

луганская народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017119420_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_2fdffa74809d540b9f47651dd19e727a.jpg

ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет, повреждена квартира, сообщило правительство ЛНР. "Около 10 утра вражеский беспилотник атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска. Повреждения получила одна из квартир", - говорится в Telegram-канале правительства. Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, лисичанск, луганская народная республика, происшествия