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Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска
Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска - РИА Новости, 15.05.2025
Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска
Беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет, повреждена квартира, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:48:00+03:00
2025-05-15T14:48:00+03:00
2025-05-15T15:07:00+03:00
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет, повреждена квартира, сообщило правительство ЛНР. "Около 10 утра вражеский беспилотник атаковал девятиэтажный дом в центре Лисичанска. Повреждения получила одна из квартир", - говорится в Telegram-канале правительства. Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.
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вооруженные силы украины, лисичанск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли многоэтажный дом в центре Лисичанска
БПЛА ВСУ атаковал 9-этажный дом в центре Лисичанска, пострадавших нет