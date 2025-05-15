https://ria.ru/20250515/dolgi-2017019677.html

Журналист-иноагент Киселев* задолжал в России около 3,2 миллиона рублей

Журналист-иноагент Киселев* задолжал в России около 3,2 миллиона рублей - РИА Новости, 15.05.2025

Журналист-иноагент Киселев* задолжал в России около 3,2 миллиона рублей

Журналист-иноагент Евгений Киселёв* задолжал в России около 3,2 миллиона рублей по кредитам и "иноагентским" штрафам, говорится в судебных документах и данных... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:28:00+03:00

2025-05-15T05:28:00+03:00

2025-05-15T05:28:00+03:00

россия

украина

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Журналист-иноагент Евгений Киселёв* задолжал в России около 3,2 миллиона рублей по кредитам и "иноагентским" штрафам, говорится в судебных документах и данных приставов, которые есть в распоряжении РИА Новости. С 2016 по 2025 год приставы возбуждали на Киселёва* несколько исполнительных производств. Общая сумма долга журналиста достигает почти 3,2 миллиона рублей, из которых почти 2,6 миллиона - "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", 6 тысяч рублей "иного штрафа налогового органа по КоАП РФ", около 210 тысяч рублей - долг по "налогам и сборам, включая пени (кроме таможенных)", задолженность по земельному и транспортному налогам - 130 тысяч и 22 тысячи рублей соответственно. Также, согласно данным, Киселёв* до сих пор не выплатил несколько "иноагентских" штрафов. В 2023 году его оштрафовали на 50 тысяч рублей за распространение информации "без указания на то, что эти материалы (информация) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента", в этом же году журналист получил штраф еще в 50 тысяч рублей за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента. В 2024 году Киселёв* еще раз был оштрафован за непредоставление сведений о деятельности иноагента, также на 50 тысяч рублей. К тому же, журналисту начислен исполнительский сбор в 10,5 тысяч рублей за неуплату долга в срок. Кроме того, по данным ФССП, в 2023 году приставы не смогли взыскать с Киселёва* долг в 220 тысяч рублей по кредитам из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества. По этой же статье приставы не смогли взыскать с него и долг за "госпошлину, присужденную судом". Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В 2024 году Киселев* был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250515/shtraf-2017015612.html

https://ria.ru/20250410/venediktov-2010514404.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)