https://ria.ru/20250515/dobavki-2017019442.html

Россельхознадзор предложил ввести маркировку кормовых добавок для животных

Россельхознадзор предложил ввести маркировку кормовых добавок для животных - РИА Новости, 15.05.2025

Россельхознадзор предложил ввести маркировку кормовых добавок для животных

Россельхознадзор предложил Минпромторгу РФ включить в систему обязательной маркировки кормовые добавки для животных. Копия соответствующего письма ведомства... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:23:00+03:00

2025-05-15T05:23:00+03:00

2025-05-15T05:24:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россельхознадзор предложил Минпромторгу РФ включить в систему обязательной маркировки кормовые добавки для животных. Копия соответствующего письма ведомства имеется в распоряжении РИА Новости. "Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в дополнение к письму Россельхознадзора от 29.04.2025 № ФС-КС-2/8584 сообщает о целесообразности внесения в план по развитию системы маркировки товаров средствами идентификации на период до 2026 года: ... считаем целесообразным внести в план кормовые добавки, декларируемые под кодами ТН ВЭД 1518 00, 2102, 2309, 2936, 3002, 320300, 3302, 3504 00, 3507, 3808, 3823, 3824", - сказано в письме. Под указанными кодами значатся такие кормовые добавки, как жирные кислоты, их производные и технические смеси, дрожжи, ферментные препараты, витамины и их производные, культуры микроорганизмов, ароматизаторы и вкусовые добавки, дезинфицирующие и противопаразитарные средства и прочее. Россельхознадзор поясняет в письме, что маркировка этой категории товаров предотвратит ввоз и реализацию незарегистрированной продукции. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Минпромторга. Как прокомментировал агентству начальник отдела по взаимодействию с органами власти ГК "ВИК" Александр Величко, прозрачность и прослеживаемость в этом сегменте важны не только для честной конкуренции, но и для сохранения здоровья животных. "Механизм позволит устранить непрозрачные схемы, повысить доверие к производителям и обеспечить конечного потребителя — в том числе владельцев домашних животных — гарантированно качественной и безопасной продукцией", - сказал он. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

https://ria.ru/20250420/ekvador-2012407345.html

https://ria.ru/20250501/turtsiya-2014612726.html

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экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)