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Дмитриев оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине
Дмитриев оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Дмитриев оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп и его основные союзники сделали невозможное возможным, если прямые переговоры между Россией и Украиной состоятся, это станет... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:32:00+03:00
2025-05-15T14:32:00+03:00
2025-05-15T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
стамбул
россия
кирилл дмитриев
дональд трамп
марко рубио
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его основные союзники сделали невозможное возможным, если прямые переговоры между Россией и Украиной состоятся, это станет историческим событием, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Виткофф, Марко Рубио и основные союзники Трампа только что сделали невозможное возможным. Несмотря на все трудности и ожесточенное сопротивление, совсем скоро начнутся первые прямые мирные переговоры между Россией и Украиной за последние 3 года. Если они не будут сорваны в последнюю минуту, это может стать историческим шагом к миру ", - написал Дмитриев в соцсети X. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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украина, стамбул, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, марко рубио, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Украина, Стамбул, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Марко Рубио, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Дмитриев оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине
Глава РФПИ Дмитриев высоко оценил вклад США для переговоров России и Украины