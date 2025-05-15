https://ria.ru/20250515/diddy-2017017382.html

СМИ: бывшая девушка рэпера Diddy дала показания в суде

СМИ: бывшая девушка рэпера Diddy дала показания в суде - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: бывшая девушка рэпера Diddy дала показания в суде

Певица и бывшая девушка обвиняемого в сексуальном насилии американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, Кассандра Вентура дала суду... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T04:31:00+03:00

2025-05-15T04:31:00+03:00

2025-05-15T04:31:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Певица и бывшая девушка обвиняемого в сексуальном насилии американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, Кассандра Вентура дала суду показания об оргиях, которые устраивал музыкант, и применении им насилия в отношении нее, сообщает телеканал CNN. Суд по многочисленным обвинениям против Diddy начался 12 мая. Вентура подала иск о сексуальном насилии против музыканта в феврале 2024 года. "Кассандра Вентура... два дня давала исчерпывающие показания на федеральном суде над ним... Она описала физическое насилие, которому, по ее словам, она подвергалась со стороны Комбса, и дала показания... о наркотических оргиях, которые он организовывал", - говорится в материале с опорой на показания певицы. По словам Вентуры, впервые Комбс пригласил ее поучаствовать в оргии, когда той было 22 года - истица согласилась, так как хотела "порадовать" его. Однако все обернулось для Вентуры чувством отвращения и унижения: певица утверждает, что проводила по несколько дней без сна, в то время как Комбс контролировал ее внешний вид и каждое действие до мельчайших деталей. При этом подчиненные музыканта забирали у Вентуры личные вещи при его неудовлетворении спутницей. Вентура добавила, что в 2018 году Комбс изнасиловал ее у нее же дома после их свидания. Певица также описала ряд инцидентов, когда Комбс в ходе их общения применял к ней физическое насилие. Согласно утверждению Вентуры, в 2011 году рэпер напал на нее со штопором, когда в ходе одной из оргий узнал, что та начала встречаться с музыкантом Kid Cudi. Комбс пригрозил, что подорвет автомобиль нового партнера Вентуры - позже его авто действительно было уничтожено взрывом, отмечает CNN. В другой раз рэпер напал на Вентуру в 2016 году - тогда она попала на камеру видеонаблюдения в отеле, пытаясь скрыться от Комбса, начавшего избивать ее в ходе очередной оргии. В ходе еще одного избиения, заявила Вентура, ее преследовал уже не сам Комбс, а его охрана. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.

https://ria.ru/20250415/diddy-2011266367.html

https://ria.ru/20250412/nasilie-2010929365.html

https://ria.ru/20250419/diddy-2012219140.html

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