https://ria.ru/20250515/devushka-2017125196.html

В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара

В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара - РИА Новости, 15.05.2025

В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара

Прощальные мероприятия с девушкой, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, проходят в селе Мокино. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:27:00+03:00

2025-05-15T12:27:00+03:00

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происшествия

пермь

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

паводки в россии

пермская область

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ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Прощальные мероприятия с девушкой, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, проходят в селе Мокино. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней пермячки. СК возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно известно, что девушка пришла в развлекательное заведение с подругой и была пьяна. В какой-то момент она оказалась у забора, возможно, хотела его перелезть, но сорвалась. Следов насилия на теле погибшей не нашли. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в четверг в доме в селе Мокино, где девушка проживала с родителями, собрались ее родные и близкие. Гроб поставлен во дворе. Позднее на местном кладбище состоятся похороны, после погребения должен пройти поминальный обед в Доме творчества. Власти округа выразили соболезнования семье девушки. "Приношу искренние соболезнования родным и близким трагически погибшей Надежды Вожаковой. Нахожусь на связи с родственниками, окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава Нытвы Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Деревня Мокино находится в Нытвенском округе примерно в 70 километрах от Перми. В населенном пункте проживает около тысячи человек.

https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html

пермь

кировский район

пермская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), паводки в россии, пермская область