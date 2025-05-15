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В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара - РИА Новости, 15.05.2025
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12:27 15.05.2025 (обновлено: 16:16 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/devushka-2017125196.html
В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара
В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара - РИА Новости, 15.05.2025
В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара
Прощальные мероприятия с девушкой, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, проходят в селе Мокино. РИА Новости, 15.05.2025
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2025-05-15T16:16:00+03:00
происшествия
пермь
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
паводки в россии
пермская область
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ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Прощальные мероприятия с девушкой, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, проходят в селе Мокино. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней пермячки. СК возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно известно, что девушка пришла в развлекательное заведение с подругой и была пьяна. В какой-то момент она оказалась у забора, возможно, хотела его перелезть, но сорвалась. Следов насилия на теле погибшей не нашли. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в четверг в доме в селе Мокино, где девушка проживала с родителями, собрались ее родные и близкие. Гроб поставлен во дворе. Позднее на местном кладбище состоятся похороны, после погребения должен пройти поминальный обед в Доме творчества. Власти округа выразили соболезнования семье девушки. "Приношу искренние соболезнования родным и близким трагически погибшей Надежды Вожаковой. Нахожусь на связи с родственниками, окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава Нытвы Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Деревня Мокино находится в Нытвенском округе примерно в 70 километрах от Перми. В населенном пункте проживает около тысячи человек.
https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html
пермь
кировский район
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происшествия, пермь, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), паводки в россии, пермская область
Происшествия, Пермь, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Паводки в России, Пермская область
В Пермском крае прощаются с девушкой, тело которой нашли около бара

В Перми проходят похороны девушки, тело которой нашли на прутах забора у бара

© соцсети Надежды ВожаковойНадежда Вожакова
Надежда Вожакова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© соцсети Надежды Вожаковой
Надежда Вожакова. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Прощальные мероприятия с девушкой, тело которой нашли на прутах забора у бара в Перми, проходят в селе Мокино.
В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней пермячки. СК возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно известно, что девушка пришла в развлекательное заведение с подругой и была пьяна. В какой-то момент она оказалась у забора, возможно, хотела его перелезть, но сорвалась. Следов насилия на теле погибшей не нашли.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, в четверг в доме в селе Мокино, где девушка проживала с родителями, собрались ее родные и близкие. Гроб поставлен во дворе. Позднее на местном кладбище состоятся похороны, после погребения должен пройти поминальный обед в Доме творчества.
Власти округа выразили соболезнования семье девушки. "Приношу искренние соболезнования родным и близким трагически погибшей Надежды Вожаковой. Нахожусь на связи с родственниками, окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава Нытвы Ринат Хаертдинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Деревня Мокино находится в Нытвенском округе примерно в 70 километрах от Перми. В населенном пункте проживает около тысячи человек.
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