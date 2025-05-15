https://ria.ru/20250515/deti-2017020601.html

Белгородские дети отдохнут летом в Краснодарском крае и Ростовской области

Белгородские дети отдохнут летом в Краснодарском крае и Ростовской области - РИА Новости, 15.05.2025

Белгородские дети отдохнут летом в Краснодарском крае и Ростовской области

Дети, проживающие в приграничных районах Белгородской области, отдохнут летом в Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях, а также в Крыму, рассказала... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:57:00+03:00

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республика крым

белгородская область

краснодарский край

ростовская область

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дети, проживающие в приграничных районах Белгородской области, отдохнут летом в Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях, а также в Крыму, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева. "Да, мы планируем… Дети поедут в Краснодарский край, Тульскую и Ростовскую области, Крым. Дети с приграничных территорий у нас сейчас в Туле. Лагерь "Бригантина. Белогорье" в Крыму, там круглогодично у нас тоже детки с приграничных территорий", - сказала Киреева, отвечая на вопрос о том, планируется ли отправить этим летом белгородских детей на отдых.

https://ria.ru/20240926/deti-1974816439.html

республика крым

белгородская область

краснодарский край

ростовская область

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республика крым, белгородская область, краснодарский край, ростовская область