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"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели - РИА Новости, 15.05.2025
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11:19 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/derevya-2017062234.html
"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели
"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели - РИА Новости, 15.05.2025
"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели
Около полумиллиона сеянцев сосны и ели будут высажены в мае в Республике Коми благодаря соглашению, заключенному АНО по развитию экологических и климатических... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:19:00+03:00
2025-05-15T11:19:00+03:00
республика коми
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
деревья
экология в россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около полумиллиона сеянцев сосны и ели будут высажены в мае в Республике Коми благодаря соглашению, заключенному АНО по развитию экологических и климатических проектов "Древо жизни" с региональным Минприроды, сообщает пресс-центр организации. Соглашение предусматривает, в частности, увеличение площади лесовосстановления вокруг городов и промышленных центров, а также восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов в целях достижения показателей национального проекта "Экологическое благополучие". "Древо Жизни" уже передало Государственному автономному учреждению Республики Коми "Коми лесопожарный центр" 450 тысяч сеянцев сосны обыкновенной и ели для высадки на лесных участках, ранее пострадавших от рубок и пожаров. 375 тысяч сеянцев сосны и 75 тысяч сеянцев ели будут высажены уже в мае этого года", - говорится в сообщении. Как уточнил генеральный директор АНО "Древо жизни" Алексей Рудаков, совместными усилиями будут проведены работы по лесовосстановлению на площади свыше 150 гектаров. Минприроды Коми совместно с "Коми лесопожарным центром" уже подобрало участки, требующие лесовосстановления, там ведется подготовка почвы под посадку лесных культур. В апреле "Древо жизни" уже высадило 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной в Шолоховском лесничестве Ростовской области на площади три гектара и 4800 саженцев и сеянцев сосны обыкновенной и дуба в Москве, напомнили в пресс-центре.
https://ria.ru/20250329/derevya-2008070056.html
https://ria.ru/20250316/pollinoz-1797428622.html
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республика коми, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), деревья, экология в россии
Республика Коми, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Деревья, Экология в России
"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели

В Коми посадят сосны и ели в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие"

© Фото : пресс-служба АНО "Древо жизни""Древо жизни" высадит лес в Коми
Древо жизни высадит лес в Коми - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : пресс-служба АНО "Древо жизни"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около полумиллиона сеянцев сосны и ели будут высажены в мае в Республике Коми благодаря соглашению, заключенному АНО по развитию экологических и климатических проектов "Древо жизни" с региональным Минприроды, сообщает пресс-центр организации.
Соглашение предусматривает, в частности, увеличение площади лесовосстановления вокруг городов и промышленных центров, а также восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов в целях достижения показателей национального проекта "Экологическое благополучие".
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"Древо Жизни" уже передало Государственному автономному учреждению Республики Коми "Коми лесопожарный центр" 450 тысяч сеянцев сосны обыкновенной и ели для высадки на лесных участках, ранее пострадавших от рубок и пожаров. 375 тысяч сеянцев сосны и 75 тысяч сеянцев ели будут высажены уже в мае этого года", - говорится в сообщении.
Как уточнил генеральный директор АНО "Древо жизни" Алексей Рудаков, совместными усилиями будут проведены работы по лесовосстановлению на площади свыше 150 гектаров.
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Минприроды Коми совместно с "Коми лесопожарным центром" уже подобрало участки, требующие лесовосстановления, там ведется подготовка почвы под посадку лесных культур.
В апреле "Древо жизни" уже высадило 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной в Шолоховском лесничестве Ростовской области на площади три гектара и 4800 саженцев и сеянцев сосны обыкновенной и дуба в Москве, напомнили в пресс-центре.
 
Республика КомиМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ДеревьяЭкология в России
 
 
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