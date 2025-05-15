"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели
В Коми посадят сосны и ели в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие"
© Фото : пресс-служба АНО "Древо жизни""Древо жизни" высадит лес в Коми
© Фото : пресс-служба АНО "Древо жизни"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около полумиллиона сеянцев сосны и ели будут высажены в мае в Республике Коми благодаря соглашению, заключенному АНО по развитию экологических и климатических проектов "Древо жизни" с региональным Минприроды, сообщает пресс-центр организации.
Соглашение предусматривает, в частности, увеличение площади лесовосстановления вокруг городов и промышленных центров, а также восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов в целях достижения показателей национального проекта "Экологическое благополучие".
"Древо Жизни" уже передало Государственному автономному учреждению Республики Коми "Коми лесопожарный центр" 450 тысяч сеянцев сосны обыкновенной и ели для высадки на лесных участках, ранее пострадавших от рубок и пожаров. 375 тысяч сеянцев сосны и 75 тысяч сеянцев ели будут высажены уже в мае этого года", - говорится в сообщении.
Как уточнил генеральный директор АНО "Древо жизни" Алексей Рудаков, совместными усилиями будут проведены работы по лесовосстановлению на площади свыше 150 гектаров.
Минприроды Коми совместно с "Коми лесопожарным центром" уже подобрало участки, требующие лесовосстановления, там ведется подготовка почвы под посадку лесных культур.
В апреле "Древо жизни" уже высадило 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной в Шолоховском лесничестве Ростовской области на площади три гектара и 4800 саженцев и сеянцев сосны обыкновенной и дуба в Москве, напомнили в пресс-центре.