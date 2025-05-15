https://ria.ru/20250515/derevya-2017062234.html

"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели

"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели - РИА Новости, 15.05.2025

"Древо жизни" высадит в Коми 450 тысяч сеянцев сосны и ели

Около полумиллиона сеянцев сосны и ели будут высажены в мае в Республике Коми благодаря соглашению, заключенному АНО по развитию экологических и климатических... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:19:00+03:00

2025-05-15T11:19:00+03:00

2025-05-15T11:19:00+03:00

республика коми

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

деревья

экология в россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около полумиллиона сеянцев сосны и ели будут высажены в мае в Республике Коми благодаря соглашению, заключенному АНО по развитию экологических и климатических проектов "Древо жизни" с региональным Минприроды, сообщает пресс-центр организации. Соглашение предусматривает, в частности, увеличение площади лесовосстановления вокруг городов и промышленных центров, а также восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов в целях достижения показателей национального проекта "Экологическое благополучие". "Древо Жизни" уже передало Государственному автономному учреждению Республики Коми "Коми лесопожарный центр" 450 тысяч сеянцев сосны обыкновенной и ели для высадки на лесных участках, ранее пострадавших от рубок и пожаров. 375 тысяч сеянцев сосны и 75 тысяч сеянцев ели будут высажены уже в мае этого года", - говорится в сообщении. Как уточнил генеральный директор АНО "Древо жизни" Алексей Рудаков, совместными усилиями будут проведены работы по лесовосстановлению на площади свыше 150 гектаров. Минприроды Коми совместно с "Коми лесопожарным центром" уже подобрало участки, требующие лесовосстановления, там ведется подготовка почвы под посадку лесных культур. В апреле "Древо жизни" уже высадило 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной в Шолоховском лесничестве Ростовской области на площади три гектара и 4800 саженцев и сеянцев сосны обыкновенной и дуба в Москве, напомнили в пресс-центре.

https://ria.ru/20250329/derevya-2008070056.html

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республика коми

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика коми, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), деревья, экология в россии