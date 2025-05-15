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Дело сотрудников института Минца о хищении на оборонзаказе поступило в суд - РИА Новости, 15.05.2025
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13:21 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/delo--2017091607.html
Дело сотрудников института Минца о хищении на оборонзаказе поступило в суд
Дело сотрудников института Минца о хищении на оборонзаказе поступило в суд - РИА Новости, 15.05.2025
Дело сотрудников института Минца о хищении на оборонзаказе поступило в суд
Уголовное дело о хищении на гособоронзаказе сотрудниками института Минца 130 миллионов рублей поступило в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:21:00+03:00
2025-05-15T13:21:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хищении на гособоронзаказе сотрудниками института Минца 130 миллионов рублей поступило в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрировано уголовное дело в отношении Лобузько В.В. и Финкельштейна В.А.", - сказали в суде. Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 РФ). Дата рассмотрения пока не назначена. Ранее СК РФ сообщал, что уголовное дело о хищении свыше 130 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа возбуждено в отношении исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика Минца" Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна. Отмечалось, что по этому делу арестовано имущество более чем на 65 миллионов рублей. СК РФ установил, что в 2013 году при выполнении государственного оборонного заказа ОАО "Радиотехнический институт имени академика Минца" заключило с Минобороны России контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. По версии следствия, в период с марта 2014 по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн при исполнении этапов государственного контракта по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили более 130 миллионов рублей, которые распределили между собой.
https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд, общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд, Общество
Дело сотрудников института Минца о хищении на оборонзаказе поступило в суд

Дело о хищении институтом Минца 130 млн руб на контракте с МО РФ поступило в суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хищении на гособоронзаказе сотрудниками института Минца 130 миллионов рублей поступило в Московский городской суд, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Лобузько В.В. и Финкельштейна В.А.", - сказали в суде.
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Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 РФ). Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее СК РФ сообщал, что уголовное дело о хищении свыше 130 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа возбуждено в отношении исполнительного директора дивизиона "Оборонные решения" ОАО "Радиотехнический институт имени академика Минца" Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна. Отмечалось, что по этому делу арестовано имущество более чем на 65 миллионов рублей.
СК РФ установил, что в 2013 году при выполнении государственного оборонного заказа ОАО "Радиотехнический институт имени академика Минца" заключило с Минобороны России контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей.
По версии следствия, в период с марта 2014 по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн при исполнении этапов государственного контракта по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили более 130 миллионов рублей, которые распределили между собой.
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