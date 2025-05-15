https://ria.ru/20250515/dacha-2017014333.html

Названы растения, за выращивание которых на участке дачника оштрафуют

Названы растения, за выращивание которых на участке дачника оштрафуют - РИА Новости, 15.05.2025

Названы растения, за выращивание которых на участке дачника оштрафуют

Дачникам и садоводам запрещено выращивать на участке мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос или кувшинку голубую, мимозу... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T03:00:00+03:00

2025-05-15T03:00:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дачникам и садоводам запрещено выращивать на участке мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос или кувшинку голубую, мимозу хостилис и ипомею трехцветную, нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей или уголовная ответственность, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная. Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5- до 300 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ", - заключила Бурякова.

https://ria.ru/20250507/tsvety-2015426869.html

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