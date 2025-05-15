https://ria.ru/20250515/cnn-2017115993.html

СМИ: Зеленский в Турции оказался перед неудобным выбором

СМИ: Зеленский в Турции оказался перед неудобным выбором - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: Зеленский в Турции оказался перед неудобным выбором

Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию стоит перед неудобным выбором по тактике поведения в отношении переговоров с Россией, пишет CNN. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:58:00+03:00

2025-05-15T14:58:00+03:00

2025-05-15T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию стоит перед неудобным выбором по тактике поведения в отношении переговоров с Россией, пишет CNN."Зеленский стоит перед неудобным выбором. Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы Трамп знал, что он серьезно настроен на встречу, но не настолько долго, чтобы было видно, что он ждет Кремль", — говорится в материале.Журналисты также указали, что украинскому политику либо необходимо отвергнуть российские переговоры в Стамбуле как запоздалые, либо согласиться на них и начать таким образом новый этап в мирном процессе по завершению конфликта.Самолет с Зеленским приземлился около 12:20 по московскому времени. Политика встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила администрация турецкого лидера.Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника передавало, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.Вечером в среду российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017088908.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017065324.html

https://ria.ru/20250515/putin-2017053605.html

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россия, украина, турция, дональд трамп, владимир зеленский, андрей сибига, в мире