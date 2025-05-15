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СМИ: Зеленский в Турции оказался перед неудобным выбором - РИА Новости, 15.05.2025
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14:58 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/cnn-2017115993.html
СМИ: Зеленский в Турции оказался перед неудобным выбором
СМИ: Зеленский в Турции оказался перед неудобным выбором - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: Зеленский в Турции оказался перед неудобным выбором
Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию стоит перед неудобным выбором по тактике поведения в отношении переговоров с Россией, пишет CNN. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:58:00+03:00
2025-05-15T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию стоит перед неудобным выбором по тактике поведения в отношении переговоров с Россией, пишет CNN."Зеленский стоит перед неудобным выбором. Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы Трамп знал, что он серьезно настроен на встречу, но не настолько долго, чтобы было видно, что он ждет Кремль", — говорится в материале.Журналисты также указали, что украинскому политику либо необходимо отвергнуть российские переговоры в Стамбуле как запоздалые, либо согласиться на них и начать таким образом новый этап в мирном процессе по завершению конфликта.Самолет с Зеленским приземлился около 12:20 по московскому времени. Политика встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила администрация турецкого лидера.Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника передавало, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.Вечером в среду российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017088908.html
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017065324.html
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россия, украина, турция, дональд трамп, владимир зеленский, андрей сибига, в мире
Россия, Украина, Турция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, В мире
СМИ: Зеленский в Турции оказался перед неудобным выбором

CNN: Зеленский оказался перед неудобным выбором по поводу переговоров с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию стоит перед неудобным выбором по тактике поведения в отношении переговоров с Россией, пишет CNN.
«
"Зеленский стоит перед неудобным выбором. Он должен оставаться в Турции достаточно долго, чтобы Трамп знал, что он серьезно настроен на встречу, но не настолько долго, чтобы было видно, что он ждет Кремль", — говорится в материале.
Владимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ заметили важную деталь во время прибытия Зеленского в Турцию
Вчера, 13:08
Журналисты также указали, что украинскому политику либо необходимо отвергнуть российские переговоры в Стамбуле как запоздалые, либо согласиться на них и начать таким образом новый этап в мирном процессе по завершению конфликта.
Самолет с Зеленским приземлился около 12:20 по московскому времени. Политика встречали украинские и турецкие чиновники, в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила администрация турецкого лидера.
Осведомленный источник сообщил РИА Новости в четверг, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Трамп дал понять". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
Вчера, 11:35
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника передавало, что президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной.
Вечером в среду российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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РоссияУкраинаТурцияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей СибигаВ мире
 
 
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