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В Чувашии главу округа заподозрили в нарушении прав детей-сирот - РИА Новости, 15.05.2025
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17:44 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/chuvashiya-2017175161.html
В Чувашии главу округа заподозрили в нарушении прав детей-сирот
В Чувашии главу округа заподозрили в нарушении прав детей-сирот - РИА Новости, 15.05.2025
В Чувашии главу округа заподозрили в нарушении прав детей-сирот
Уголовное дело возбуждено в отношении главы Моргаушского муниципального округа Чувашии, подозреваемого в нарушении прав детей-сирот при выделении непригодного... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:44:00+03:00
2025-05-15T17:44:00+03:00
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы Моргаушского муниципального округа Чувашии, подозреваемого в нарушении прав детей-сирот при выделении непригодного для жизни жилья, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в феврале-марте 2020 года подозреваемый, занимая должность первого заместителя главы администрации Моргаушского района – начальника отдела капстроительства, будучи ответственным за приобретение жилья для детей-сирот, без проведения надлежащей приемки и экспертизы приобрел и принял в муниципальную собственность квартиру в селе Большой Сундырь. При это квартира не соответствовала санитарным и техническим нормам, а также иным требованиям, предъявляемым к благоустроенным жилым помещениям. "В дальнейшем квартира, непригодная для проживания, была передана женщине, состоящей на учете как ребенок-сирота, нуждающийся в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении. В отношении главы Моргаушского муниципального округа возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Принимаются меры к восстановлению нарушенных прав потерпевшей.
https://ria.ru/20250515/rostov-2017159974.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии главу округа заподозрили в нарушении прав детей-сирот

Главу Моргаушского округа Чувашии заподозрили в нарушении прав детей-сирот

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы Моргаушского муниципального округа Чувашии, подозреваемого в нарушении прав детей-сирот при выделении непригодного для жизни жилья, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в феврале-марте 2020 года подозреваемый, занимая должность первого заместителя главы администрации Моргаушского района – начальника отдела капстроительства, будучи ответственным за приобретение жилья для детей-сирот, без проведения надлежащей приемки и экспертизы приобрел и принял в муниципальную собственность квартиру в селе Большой Сундырь. При это квартира не соответствовала санитарным и техническим нормам, а также иным требованиям, предъявляемым к благоустроенным жилым помещениям.
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"В дальнейшем квартира, непригодная для проживания, была передана женщине, состоящей на учете как ребенок-сирота, нуждающийся в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.
В отношении главы Моргаушского муниципального округа возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Принимаются меры к восстановлению нарушенных прав потерпевшей.
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