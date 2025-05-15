https://ria.ru/20250515/chislo-2017042192.html

СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек

СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа в четверг превысило 70 человек, почти 60 из них погибли при ударах по городу Хан-Юнис на юге сектора, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:09:00+03:00

2025-05-15T10:09:00+03:00

2025-05-15T10:09:00+03:00

в мире

израиль

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901552228_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee95c3a9cc70de98269b0609d31c147.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа в четверг превысило 70 человек, почти 60 из них погибли при ударах по городу Хан-Юнис на юге сектора, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "В результате израильских ударов по Хан-Юнису с утра четверга погибли 57 человек", - заявили источники. Ранее медики сообщали о более 20 погибших. По данным источников, общее число жертв ударов по различным районам сектора Газа в четверг возросло до 74 человек. Al-Jazeera ранее сообщала, что бомбардировкам подверглись в том числе цели в городах Газа, Джебалия и Дейр-эль-Балах. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Рафах. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html

https://ria.ru/20250515/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году