СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек
Al-Jazeera: число жертв ударов Израиля по Газе превысило 70 человек
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа в четверг превысило 70 человек, почти 60 из них погибли при ударах по городу Хан-Юнис на юге сектора, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"В результате израильских ударов по Хан-Юнису с утра четверга погибли 57 человек", - заявили источники. Ранее медики сообщали о более 20 погибших.
По данным источников, общее число жертв ударов по различным районам сектора Газа в четверг возросло до 74 человек.
Al-Jazeera ранее сообщала, что бомбардировкам подверглись в том числе цели в городах Газа, Джебалия и Дейр-эль-Балах. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Рафах.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.