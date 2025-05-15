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СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек - РИА Новости, 15.05.2025
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10:09 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/chislo-2017042192.html
СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек
СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек
Число жертв израильских ударов по сектору Газа в четверг превысило 70 человек, почти 60 из них погибли при ударах по городу Хан-Юнис на юге сектора, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:09:00+03:00
2025-05-15T10:09:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа в четверг превысило 70 человек, почти 60 из них погибли при ударах по городу Хан-Юнис на юге сектора, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "В результате израильских ударов по Хан-Юнису с утра четверга погибли 57 человек", - заявили источники. Ранее медики сообщали о более 20 погибших. По данным источников, общее число жертв ударов по различным районам сектора Газа в четверг возросло до 74 человек. Al-Jazeera ранее сообщала, что бомбардировкам подверглись в том числе цели в городах Газа, Джебалия и Дейр-эль-Балах. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Рафах. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html
https://ria.ru/20250515/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: в Газе в результате израильских ударов погибли более 70 человек

Al-Jazeera: число жертв ударов Израиля по Газе превысило 70 человек

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по сектору Газа в четверг превысило 70 человек, почти 60 из них погибли при ударах по городу Хан-Юнис на юге сектора, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"В результате израильских ударов по Хан-Юнису с утра четверга погибли 57 человек", - заявили источники. Ранее медики сообщали о более 20 погибших.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа
Вчера, 02:51
По данным источников, общее число жертв ударов по различным районам сектора Газа в четверг возросло до 74 человек.
Al-Jazeera ранее сообщала, что бомбардировкам подверглись в том числе цели в городах Газа, Джебалия и Дейр-эль-Балах. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Рафах.
Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,7 тысячи человек, пострадали более 7,8 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
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