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При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека
При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека
Число пострадавших после ночной воздушной атаки ВСУ на Херсонскую область увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:01:00+03:00
2025-05-15T10:01:00+03:00
2025-05-15T10:18:00+03:00
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Число пострадавших после ночной воздушной атаки ВСУ на Херсонскую область увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, ранено два человека. Всего за ночь было сбито не менее 30 вражеских БПЛА. "Число пострадавших увеличилось до 3 человек. Сотрудник заправки получил легкую контузию в результате падения вражеского БПЛА" - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения получила еще одна АЗС, расположенная в селе Сальково.
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека
Сальдо сообщил о трех пострадавших после ночной атаки ВСУ на Херсонскую область