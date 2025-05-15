https://ria.ru/20250515/chislo-2017040553.html

При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека

При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека - РИА Новости, 15.05.2025

При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека

Число пострадавших после ночной воздушной атаки ВСУ на Херсонскую область увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:01:00+03:00

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2025-05-15T10:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Число пострадавших после ночной воздушной атаки ВСУ на Херсонскую область увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, ранено два человека. Всего за ночь было сбито не менее 30 вражеских БПЛА. "Число пострадавших увеличилось до 3 человек. Сотрудник заправки получил легкую контузию в результате падения вражеского БПЛА" - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения получила еще одна АЗС, расположенная в селе Сальково.

https://ria.ru/20250515/bpl-2017032035.html

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины