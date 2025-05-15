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При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 15.05.2025 (обновлено: 10:18 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/chislo-2017040553.html
При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека
При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека
Число пострадавших после ночной воздушной атаки ВСУ на Херсонскую область увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:01:00+03:00
2025-05-15T10:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Число пострадавших после ночной воздушной атаки ВСУ на Херсонскую область увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, ранено два человека. Всего за ночь было сбито не менее 30 вражеских БПЛА. "Число пострадавших увеличилось до 3 человек. Сотрудник заправки получил легкую контузию в результате падения вражеского БПЛА" - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения получила еще одна АЗС, расположенная в селе Сальково.
https://ria.ru/20250515/bpl-2017032035.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Херсонскую область пострадали три человека

Сальдо сообщил о трех пострадавших после ночной атаки ВСУ на Херсонскую область

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ на Херсонскую область. 15 мая 2025
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область. 15 мая 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Число пострадавших после ночной воздушной атаки ВСУ на Херсонскую область увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, ранено два человека. Всего за ночь было сбито не менее 30 вражеских БПЛА.
"Число пострадавших увеличилось до 3 человек. Сотрудник заправки получил легкую контузию в результате падения вражеского БПЛА" - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждения получила еще одна АЗС, расположенная в селе Сальково.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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