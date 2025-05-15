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Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств - РИА Новости, 15.05.2025
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18:49 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/brjansk-2017192567.html
Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств
Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств - РИА Новости, 15.05.2025
Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств
Прокуратура выявила нецелевое расходование свыше 116 миллионов рублей бюджетных средств в дорожном управлении Брянска, следователи завели уголовное дело,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:49:00+03:00
2025-05-15T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура выявила нецелевое расходование свыше 116 миллионов рублей бюджетных средств в дорожном управлении Брянска, следователи завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК по региону и в областной прокуратуре. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств должностными лицами МБУ "Дорожное управление" города Брянска (пункт "б" части 2 статьи 285.1 УК РФ)", – говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что преступление выявили работники прокуратуры Брянской области. В прокуратуре заявили, что в 2023 году руководство учреждения неправомерно распорядилось бюджетными средствами, выделенными из бюджета Брянска на содержание автомобильных дорог общего пользования, фонтанов, городских зеленых насаждений и освещение улиц, направив их на оплату расходов, связанных с приносящей прибыль деятельностью. "В результате допущено нецелевое расходование средств на сумму 116,8 миллиона рублей", – уточнили в надзорном органе. Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования, добавили в ведомстве.
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происшествия, брянск, брянская область, россия
Происшествия, Брянск, Брянская область, Россия
Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств

Прокуратура выявила нецелевое расходование свыше 116 миллионов рублей в Брянске

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура выявила нецелевое расходование свыше 116 миллионов рублей бюджетных средств в дорожном управлении Брянска, следователи завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК по региону и в областной прокуратуре.
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств должностными лицами МБУ "Дорожное управление" города Брянска (пункт "б" части 2 статьи 285.1 УК РФ)", – говорится в сообщении следственного управления.
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Отмечается, что преступление выявили работники прокуратуры Брянской области.
В прокуратуре заявили, что в 2023 году руководство учреждения неправомерно распорядилось бюджетными средствами, выделенными из бюджета Брянска на содержание автомобильных дорог общего пользования, фонтанов, городских зеленых насаждений и освещение улиц, направив их на оплату расходов, связанных с приносящей прибыль деятельностью.
«
"В результате допущено нецелевое расходование средств на сумму 116,8 миллиона рублей", – уточнили в надзорном органе.
Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования, добавили в ведомстве.
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