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Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств

Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств - РИА Новости, 15.05.2025

Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств

Прокуратура выявила нецелевое расходование свыше 116 миллионов рублей бюджетных средств в дорожном управлении Брянска, следователи завели уголовное дело,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:49:00+03:00

2025-05-15T18:49:00+03:00

2025-05-15T18:49:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура выявила нецелевое расходование свыше 116 миллионов рублей бюджетных средств в дорожном управлении Брянска, следователи завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК по региону и в областной прокуратуре. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств должностными лицами МБУ "Дорожное управление" города Брянска (пункт "б" части 2 статьи 285.1 УК РФ)", – говорится в сообщении следственного управления. Отмечается, что преступление выявили работники прокуратуры Брянской области. В прокуратуре заявили, что в 2023 году руководство учреждения неправомерно распорядилось бюджетными средствами, выделенными из бюджета Брянска на содержание автомобильных дорог общего пользования, фонтанов, городских зеленых насаждений и освещение улиц, направив их на оплату расходов, связанных с приносящей прибыль деятельностью. "В результате допущено нецелевое расходование средств на сумму 116,8 миллиона рублей", – уточнили в надзорном органе. Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянск, брянская область, россия