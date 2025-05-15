Брянских дорожников заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств
Прокуратура выявила нецелевое расходование свыше 116 миллионов рублей в Брянске
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура выявила нецелевое расходование свыше 116 миллионов рублей бюджетных средств в дорожном управлении Брянска, следователи завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУСК по региону и в областной прокуратуре.
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств должностными лицами МБУ "Дорожное управление" города Брянска (пункт "б" части 2 статьи 285.1 УК РФ)", – говорится в сообщении следственного управления.
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
28 февраля, 13:47
Отмечается, что преступление выявили работники прокуратуры Брянской области.
В прокуратуре заявили, что в 2023 году руководство учреждения неправомерно распорядилось бюджетными средствами, выделенными из бюджета Брянска на содержание автомобильных дорог общего пользования, фонтанов, городских зеленых насаждений и освещение улиц, направив их на оплату расходов, связанных с приносящей прибыль деятельностью.
«
"В результате допущено нецелевое расходование средств на сумму 116,8 миллиона рублей", – уточнили в надзорном органе.
Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования, добавили в ведомстве.
Экс-главу курской "Корпорации развития" арестовали по делу о растрате
9 декабря 2024, 15:20