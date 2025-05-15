https://ria.ru/20250515/britaniya-2017133296.html

ВМС Британии возглавит генерал, втянутый в скандал с убийством афганцев

ВМС Британии возглавит генерал, втянутый в скандал с убийством афганцев - РИА Новости, 15.05.2025

ВМС Британии возглавит генерал, втянутый в скандал с убийством афганцев

Генерал Гвин Дженкинс, втянутый в скандал с убийством британским спецназом мирных афганцев, возглавит военно-морские силы Великобритании, сообщил в четверг... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:42:00+03:00

2025-05-15T15:42:00+03:00

2025-05-15T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Генерал Гвин Дженкинс, втянутый в скандал с убийством британским спецназом мирных афганцев, возглавит военно-морские силы Великобритании, сообщил в четверг глава британского минобороны Джон Хили. Предшественник Дженкинса, 59-летний адмирал сэр Бен Ки, досрочно ушел в отставку на фоне расследования его отношений с коллегой. "Я тепло поздравляю генерала сэра Гвина Дженкинса с избранием на пост первого морского лорда и главы штаба ВМС. Он является первым морским пехотинцем, назначенным на эту должность, и это очень значимый момент для военно-морского флота", - приводятся слова министра обороны в заявлении на сайте британского правительства. Отмечается, что назначение Дженкинса было одобрено королем Британии Карлом III. Ранее британское телевидение со ссылкой на интервью с бывшими бойцами спецназа сообщало, что военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) убивали в Афганистане и Ираке безоружных людей, в том числе детей, а также казнили пленных и спящих. При этом генерал Гвин Дженкинс, возглавлявший тогда британский спецназ в Афганистане, не сообщил в военную полицию о предполагаемых военных преступлениях. Позднее он также контролировал отклонение сотен заявок на переселение в королевство от афганских спецназовцев, которые воевали вместе с британским контингентом против талибов и потенциально могли дать показания. Несмотря на это, глава минобороны Британии заявил, что полностью доверяет генералу. В декабре 2022 года минобороны Великобритании сообщило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года. Расследование проводится в отношении обвинений, согласно которым бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев. Как заявило в марте 2023 года министерство иностранных дел России, Москва рассчитывает, что расследование преступлений в Афганистане принесет конкретные результаты.

https://ria.ru/20250515/velikobritanija-2017122695.html

https://ria.ru/20250222/britaniya-2001026138.html

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