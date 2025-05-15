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В ЛНР при атаке БПЛА ВСУ пострадали детсад и почта

В ЛНР при атаке БПЛА ВСУ пострадали детсад и почта - РИА Новости, 15.05.2025

В ЛНР при атаке БПЛА ВСУ пострадали детсад и почта

Здания детского сада и почты повреждены в результате атак беспилотников ВСУ ночью в Старобельске в ЛНР, легко ранена женщина, сообщает в четверг региональное... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:06:00+03:00

2025-05-15T09:06:00+03:00

2025-05-15T09:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. Здания детского сада и почты повреждены в результате атак беспилотников ВСУ ночью в Старобельске в ЛНР, легко ранена женщина, сообщает в четверг региональное правительство. "Здания детского сада и почты пострадали в результате атак БПЛА противника в Старобельске этой ночью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Уточняется, что первый удар пришелся по детскому саду около полуночи, беспилотник самолетного типа, врезавшись в строение, вызвал пожар в дошкольном учреждении. "Спустя час еще один БПЛА атаковал админздания по улице Ленина: повреждения получила пристройка, а также помещения почтового отделения. Легкое ранение получила местная жительница", - отмечается в сообщении кабмина.

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в мире, старобельск, луганская народная республика, вооруженные силы украины