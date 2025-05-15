https://ria.ru/20250515/bogomolov-2016980675.html

Константин Богомолов заявил о новом манифесте — на Сцене "Мельников"

Константин Богомолов заявил о новом манифесте — на Сцене "Мельников" - РИА Новости, 15.05.2025

Константин Богомолов заявил о новом манифесте — на Сцене "Мельников"

На Сцене "Мельников" представили премьеру спектакля режиссера Александринского театра Антона Оконешникова "А зори здесь тихие…" по повести Бориса Васильева... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:30:00+03:00

2025-05-15T09:30:00+03:00

2025-05-15T09:30:00+03:00

культура

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На Сцене "Мельников" представили премьеру спектакля режиссера Александринского театра Антона Оконешникова "А зори здесь тихие…" по повести Бориса Васильева. Следующие показы состоятся 15, 19 мая и 5 июня.Это постановка о подвиге отчаянно храбрых девушек-зенитчиц. А еще — погружение в атмосферу военного времени, где за тишиной рассвета скрывается жизнь, а за юностью — непрожитые жизни. У каждой из героинь своя непростая история. Война разделила их жизнь на до и после. Их лица возникают во вспышках белого света, а их судьбы фиксирует беспристрастный объектив кинокамеры.Режиссер погружает зрителей в далекие события, максимально совмещая два вида искусства — кино и театр, документально близко демонстрируя эмоции героев и оживляя картины удивительного мужества, ставшие памятью поколений. Создатели спектакля рассказали RIA.ru о том, почему это новый манифест и что в нем удивительного.Константин Богомолов, художественный руководитель Театра на Бронной:"Спектакль "А зори здесь тихие…" — работа молодого петербургского режиссера, воплощенная на сцене молодой командой, поражающая своей глубиной, зрелостью и эмоциональной мощностью. Редкий дебютант способен так виртуозно оживить сложнейший прозаический материал, превратив его в гармоничное действие, где каждая деталь – от актерской игры до сценографии – работает на общий замысел. И это не просто удачно поставленный спектакль – это манифест Сцены "Мельников" как новой площадки Театра на Бронной: современный, психологичный и говорящий о главном".Антон Оконешников, режиссер спектакля:"В повести Бориса Васильева очень красиво и художественно показана грань жизни и смерти — ты не всегда понимаешь по-настоящему ли что-то уже произошло, или это героям только кажется. То, как девушки погибают, описано удивительно. В этот момент Васильев рассказывает подробные истории их жизни — и это очень важно для нашего спектакля. Соединение театра с кино, появление хроникеров добавляет происходящему документальности, как будто зритель заходит в архив и по частицам собирает единую картину произошедшего в карельском лесу".В спектакле задействован молодой, но опытный состав артистов, которые передают глубину и трагизм судеб своих героев. Их игра — сочетание эмоциональной силы и психологической достоверности, позволяющее зрителю прочувствовать каждую историю как свою.В спектакле заняты: Динис Громаков, Яна Ставоржинская, Анастасия Тереля, Анна Патокина, Владимира Петрик, Мария Дудник, Павел Новиков, Мария Матто, Дмитрий Малашенко, Максим Шуткин, Андро Симонишвили, Валерия Энгельс, Андрей Попов, Сергей Роксанов, Ильдар Тагиров, Олег Исаев.Постановочная группа:Режиссер, соавтор инсценировки: Антон ОконешниковСоавтор инсценировки: Алина ШклярскаяХудожник-постановщик: Михаил ГерберХудожник по костюмам: Елена ЖуковаАссистент художника по костюмам: Марина ЕремейчеваХудожник по свету: Игорь ФоминКомпозитор: Николай ПоповВидеохудожник: Константин ЩепановскийИллюстратор: Марина МельниковаХореограф: Ильдар ТагировНовая сценическая площадка Театра на Бронной Сцена "Мельников" расположена в ДК им. Русакова — памятнике эпохи конструктивизма архитектора Константина Мельникова, в историческом районе Москвы — Сокольники.В июне 2024 года на должность художественного руководителя назначен российский театральный деятель, режиссёр Константин Богомолов. Под его руководством театр открыл новую страницу своей истории, в основе которой лежат лучшие традиции русского драматического искусства. В январе 2025 года Сцена "Мельников" вошла в состав Театра на Бронной.

https://ria.ru/20241207/bogomolov-1987808231.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

константин богомолов, борис васильев, театр на бронной, театр, спектакль, новости культуры, 80-летие победы в великой отечественной войне