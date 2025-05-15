https://ria.ru/20250515/bloger-2017133521.html
В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok
В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok - РИА Новости, 15.05.2025
В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok
Мексиканский 23-летний блогер Валерия Маркес была застрелена во время прямой трансляции в социальной сети TikTok, сообщила газета Milenio. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:42:00+03:00
2025-05-15T15:42:00+03:00
2025-05-15T16:03:00+03:00
в мире
халиско
tiktok
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017141313_0:146:1030:725_1920x0_80_0_0_f203b035f7a0cda4c51042e2418f8ee6.jpg
МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Мексиканский 23-летний блогер Валерия Маркес была застрелена во время прямой трансляции в социальной сети TikTok, сообщила газета Milenio. "Валерия Маркес, известная модель и инфлюенсер в городе Сапопан, штат Халиско, была убита во вторник, 13 мая, во время прямой трансляции. Момент преступления был запечатлен на видео", - говорится в материале. По информации газеты, находившаяся в момент гибели в своем салоне красоты Маркес была предположительно застрелена неизвестным мотоциклистом. В совершении преступления подозревается любовник убитой Рикардо Руис Веласко, лидер одного из главных вооруженных подразделений картеля Новое поколение Халиско (CJNG). В качестве возможного мотива называется недовольство Руиса Веласко тем, что Маркес получала дорогие подарки от фанатов.
https://ria.ru/20250422/terrorizm-2012744626.html
халиско
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017141313_0:19:1030:792_1920x0_80_0_0_526865d5166acdf374de5d885fb9f1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, халиско, tiktok, мексика
В мире, Халиско, TikTok, Мексика
В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok
Мексиканскую блогершу Маркес застрелили во время прямой трансляции в TikTok