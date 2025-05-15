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В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok

В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok - РИА Новости, 15.05.2025

В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok

Мексиканский 23-летний блогер Валерия Маркес была застрелена во время прямой трансляции в социальной сети TikTok, сообщила газета Milenio. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:42:00+03:00

2025-05-15T15:42:00+03:00

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МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Мексиканский 23-летний блогер Валерия Маркес была застрелена во время прямой трансляции в социальной сети TikTok, сообщила газета Milenio. "Валерия Маркес, известная модель и инфлюенсер в городе Сапопан, штат Халиско, была убита во вторник, 13 мая, во время прямой трансляции. Момент преступления был запечатлен на видео", - говорится в материале. По информации газеты, находившаяся в момент гибели в своем салоне красоты Маркес была предположительно застрелена неизвестным мотоциклистом. В совершении преступления подозревается любовник убитой Рикардо Руис Веласко, лидер одного из главных вооруженных подразделений картеля Новое поколение Халиско (CJNG). В качестве возможного мотива называется недовольство Руиса Веласко тем, что Маркес получала дорогие подарки от фанатов.

https://ria.ru/20250422/terrorizm-2012744626.html

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в мире, халиско, tiktok, мексика