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В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok - РИА Новости, 15.05.2025
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15:42 15.05.2025 (обновлено: 16:03 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/bloger-2017133521.html
В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok
В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok - РИА Новости, 15.05.2025
В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok
Мексиканский 23-летний блогер Валерия Маркес была застрелена во время прямой трансляции в социальной сети TikTok, сообщила газета Milenio. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:42:00+03:00
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халиско
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МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Мексиканский 23-летний блогер Валерия Маркес была застрелена во время прямой трансляции в социальной сети TikTok, сообщила газета Milenio. "Валерия Маркес, известная модель и инфлюенсер в городе Сапопан, штат Халиско, была убита во вторник, 13 мая, во время прямой трансляции. Момент преступления был запечатлен на видео", - говорится в материале. По информации газеты, находившаяся в момент гибели в своем салоне красоты Маркес была предположительно застрелена неизвестным мотоциклистом. В совершении преступления подозревается любовник убитой Рикардо Руис Веласко, лидер одного из главных вооруженных подразделений картеля Новое поколение Халиско (CJNG). В качестве возможного мотива называется недовольство Руиса Веласко тем, что Маркес получала дорогие подарки от фанатов.
https://ria.ru/20250422/terrorizm-2012744626.html
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в мире, халиско, tiktok, мексика
В мире, Халиско, TikTok, Мексика
В Мексике блогершу застрелили в прямом эфире в TikTok

Мексиканскую блогершу Маркес застрелили во время прямой трансляции в TikTok

© @v___marquezВалерия Маркес
Валерия Маркес - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© @v___marquez
Валерия Маркес. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Мексиканский 23-летний блогер Валерия Маркес была застрелена во время прямой трансляции в социальной сети TikTok, сообщила газета Milenio.
"Валерия Маркес, известная модель и инфлюенсер в городе Сапопан, штат Халиско, была убита во вторник, 13 мая, во время прямой трансляции. Момент преступления был запечатлен на видео", - говорится в материале.
По информации газеты, находившаяся в момент гибели в своем салоне красоты Маркес была предположительно застрелена неизвестным мотоциклистом. В совершении преступления подозревается любовник убитой Рикардо Руис Веласко, лидер одного из главных вооруженных подразделений картеля Новое поколение Халиско (CJNG). В качестве возможного мотива называется недовольство Руиса Веласко тем, что Маркес получала дорогие подарки от фанатов.
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