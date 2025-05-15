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"Теперь некуда идти". С чем столкнулись ветераны донецкого ополчения

"Теперь некуда идти". С чем столкнулись ветераны донецкого ополчения - РИА Новости, 15.05.2025

"Теперь некуда идти". С чем столкнулись ветераны донецкого ополчения

Превратить заброшенное общежитие в Шахтерске в приют для беженцев, ополченцев и участников СВО, а затем оказаться на улице — такая судьба по решению суда... РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Кевхиев. Превратить заброшенное общежитие в Шахтерске в приют для беженцев, ополченцев и участников СВО, а затем оказаться на улице — такая судьба по решению суда уготована десяткам обитателей здания, находящегося под управлением волонтерского фонда "Душа Донбасса". О том, почему так произошло и какие есть альтернативы, — в материале РИА Новости.Ополченцы первой волныЖитель Луганска Анатолий Величко вступил в Народную милицию после событий на Майдане и последовавших вскоре бомбардировок ВСУ родного города. Участвовал во многих крупных операциях, в том числе в боях под Дебальцево, где получил контузию, из-за которой позже случился первый инсульт.Восстановившись, боец вернулся на службу. Был механиком-водителем в одном из донецких подразделений, весной 2022-го освобождал Мариуполь."Потом нас перебросили к поселку Красный Партизан, — вспоминает Анатолий. — Там у меня открылось внутреннее кровотечение, и в больнице — второй инсульт. В итоге меня списали. Поскольку ни жилья, ни родных нет, уже несколько лет нахожусь в ПВР в Шахтерске".Другой ополченец, Игорь Чериченко, в 2014-м перебрался из Часова Яра в Донецк. Около пяти лет прослужил в ПВО, а после ухода на "гражданку" в силу жизненных обстоятельств оказался почти на улице.Уроженец Житомирской области Александр переехал в столицу ДНР в 2016-м, как и Анатолий, вступил в Народную милицию, воевал под Мариуполем. Инсульт. Несколько месяцев — в госпиталях, затем скитался по подъездам в районе Южного автовокзала."Наконец меня встретили знакомые сослуживцы и отвезли в этот ПВР, — говорит он. — Самому из-за инсульта пока сложно ходить, но со временем, думаю, приду в норму".Ветхое здание"Еще в июле 2014-го администрация Шахтерска уполномочила нас заниматься проблемами пострадавших в боевых действиях, — рассказывает директор фонда "Душа Донбасса" Галина Золотухина. — Вместе с другими волонтерами мы вытаскивали раненых из подвалов и завалов, перевозили с передовой в более безопасные места. Также собирали продукты и одежду".Поскольку обстрелы не прекращались и беженцев было все больше, встал вопрос об их размещении."В 2019-м нашли заброшенное общежитие, где не было ни воды, ни отопления, ни электричества. Дверей нет, окна выбиты, — продолжает Галина. — По документации, у здания — 11 дольщиков, они разъехались кто куда. Я всех нашла, обзвонила. Один согласился оформить доверенность. Благодаря этому документу мы подключили коммуникации и приступили к ремонту".В пятиэтажке волонтеры заняли два первых этажа и входную группу. Как только обустроили жилые комнаты, оборудовали кухню и душевые, стали заселять беженцев. Потом добавились брошенные инвалиды и старики.Неожиданно объявился еще один дольщик — Юрий Шпика. Он уезжал во Львов на время боевых действий. Потребовал деньги. С ним заключили договор аренды, перечисляли девять тысяч рублей в месяц.Когда началась СВО, нагрузка резко увеличилась. "Мы помогали и мирным, и бойцам, — вспоминает заместитель директора, беженка из Светлодарска Виктория. — Возили продукты и одежду от Мариуполя до Энергодара. Эвакуировали людей. Тех, кому некуда было деться, в первую очередь инвалидов и пожилых, — сюда".Судебные противоречияВ 2023-м Шпика потребовал освободить все помещения."Он оформил документы на собственность в этом здании и подал два иска, — объясняет другой замдиректора, бывший ополченец Виктор Киселев, работающий в фонде с 2016-го. — Суд удовлетворил иск на выселение, но в передаче имущества отказал. Апелляцию также отклонили".Второй иск, по словам волонтеров, должен был аннулировать доверенность, которую получили в 2019-м, и выделить долю в здании в натуре, то есть в виде конкретных помещений. Этого не произошло."Поскольку собственность долевая, — объясняет адвокат Сергей Жуков, — Галина Николаевна имеет право управлять по доверенности принадлежащими другому собственнику долями, в том числе подключить все необходимые коммуникации".По словам Жукова, в здании Шпике принадлежит 201 доля (из 1000). Это примерно 498 квадратных метров. Какие именно — непонятно."При рассмотрении второго дела проводили судебную экспертизу, — уточняет юрист. — Пришли к выводу, что выделить помещения именно такой площади невозможно, поскольку холл и лестничные марши, которые сейчас использует фонд, — общедомовые, они не могут быть в собственности у одного человека. Возникла парадоксальная ситуация. Один суд говорит: верни 498 квадратных метров, а второй: законно это сделать нельзя".Новые тяжбыСейчас Жуков готовит кассационную жалобу по первому иску во Второй кассационный суд общей юрисдикции. "Признать часть здания бесхозным и выморочным имуществом, поскольку одни собственники уже умерли, а другие живут на Украине, горадминистрация отказывается, — добавляет он. — Ссылаются на то, что оформлены не конкретные помещения, а доли".Золотухина тем временем пытается найти альтернативу, но местные власти не предлагают ничего подходящего. "Мы вложили в это здание не менее пяти миллионов рублей и продолжаем расширяться, — говорит она. — У нас сейчас 38 жильцов. Среди них родные находящихся на фронте военных. Ухаживать за ними некому. Также выстроилась длинная очередь желающих попасть к нам, поэтому мы ремонтируем и другие комнаты".В свою очередь, истец Юрий Шпика считает, что Золотухина более шести лет незаконно занимает его жилплощадь. "Сначала все было на джентльменских условиях, и я согласился предоставить помещение для беженцев. Но на время. Она же этим воспользовалась и теперь не желает оттуда уходить, захотела подмять все под себя", — заявил он РИА Новости.В горадминистрации от официальных комментариев воздержались. Источник в мэрии сообщил: Золотухиной предлагали несколько помещений как в самом Шахтерске, так и в окрестностях. Однако эти варианты не устроили, а приглянувшееся ей бесхозное здание в центре города требует многомиллионных вложений, чего фонд себе позволить не может."Поскольку "Душа Донбасса" — некоммерческая организация, выделять бюджетные средства им нельзя, — добавляет собеседник РИА Новости. — Власти знакомы с ситуацией, и, если все же дойдет до выселения, никто на улице не окажется. Инвалидами и пожилыми займется социальная служба, беженцев определят в ПВР, а остальным в любом случае подыщут другое жилье".Судебные разбирательства тем временем продолжаются и могут растянуться еще на несколько месяцев.

https://ria.ru/20250503/svo-2013839656.html

https://ria.ru/20250428/mariupol-2013186565.html

https://ria.ru/20250424/svo-2012716805.html

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россия, донецк, днр, общество