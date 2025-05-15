https://ria.ru/20250515/bespilotniki-2017009747.html

При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека

При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека - РИА Новости, 15.05.2025

При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор в Брянской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T01:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

климовский район

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор в Брянской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250515/vsu-2017007269.html

брянская область

климовский район

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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, климовский район, происшествия