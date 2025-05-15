Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:58 15.05.2025 (обновлено: 01:00 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/bespilotniki-2017009747.html
При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека
При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор в Брянской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:58:00+03:00
2025-05-15T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
климовский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор в Брянской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017007269.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, климовский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия
При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека

Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор в Брянской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
При атаке беспилотника ВСУ в Макеевке пострадал человек
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазКлимовский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала