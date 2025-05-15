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При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека
При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор в Брянской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:58:00+03:00
2025-05-15T00:58:00+03:00
2025-05-15T01:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
климовский район
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор в Брянской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, климовский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия
При атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека
Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области пострадало три человека