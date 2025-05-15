https://ria.ru/20250515/bespilotniki-2017008707.html

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.05.2025

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T00:36:00+03:00

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2025-05-15T00:36:00+03:00

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250514/opasnost-2017004052.html

ростовская область

россия

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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)