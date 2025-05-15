https://ria.ru/20250515/bespilotnik-2017027440.html

При атаке беспилотника ВСУ в Акимовке погиб человек

При атаке беспилотника ВСУ в Акимовке погиб человек - РИА Новости, 15.05.2025

При атаке беспилотника ВСУ в Акимовке погиб человек

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в запорожском поселке Акимовка, погиб один человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:23:00+03:00

2025-05-15T08:23:00+03:00

2025-05-15T10:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в запорожском поселке Акимовка, погиб один человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "К сожалению, один человек погиб в пгт Акимовка, БПЛА сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции", - написал Балицкий. Губернатор принес соболезнования родным и близким и пообещал оказать помощь.

https://ria.ru/20250515/nelipa-2017026407.html

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2025

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евгений балицкий, вооруженные силы украины