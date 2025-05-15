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При атаке беспилотника ВСУ в Акимовке погиб человек - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 15.05.2025 (обновлено: 10:12 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/bespilotnik-2017027440.html
При атаке беспилотника ВСУ в Акимовке погиб человек
При атаке беспилотника ВСУ в Акимовке погиб человек - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке беспилотника ВСУ в Акимовке погиб человек
Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в запорожском поселке Акимовка, погиб один человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:23:00+03:00
2025-05-15T10:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в запорожском поселке Акимовка, погиб один человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "К сожалению, один человек погиб в пгт Акимовка, БПЛА сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции", - написал Балицкий. Губернатор принес соболезнования родным и близким и пообещал оказать помощь.
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евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
При атаке беспилотника ВСУ в Акимовке погиб человек

Балицкий: беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Акимовке, погиб человек

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Запорожской области. 15 мая 2025
Последствия атаки ВСУ в Запорожской области. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Запорожской области. 15 мая 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в запорожском поселке Акимовка, погиб один человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"К сожалению, один человек погиб в пгт Акимовка, БПЛА сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции", - написал Балицкий.
Губернатор принес соболезнования родным и близким и пообещал оказать помощь.
Максим Нелипа - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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