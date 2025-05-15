https://ria.ru/20250515/berbok-2017213672.html

Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН - РИА Новости, 15.05.2025

Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Выдвижение на пост председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок – плевок в адрес всемирной организации, у Москвы есть все основания сомневаться, что она сможет РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T20:44:00+03:00

2025-05-15T20:44:00+03:00

2025-05-15T20:44:00+03:00

в мире

анналена бербок

дмитрий полянский

хельга шмид

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ООН, 15 мая – РИА Новости. Выдвижение на пост председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок – плевок в адрес всемирной организации, у Москвы есть все основания сомневаться, что она сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Решение властей в Берлине вместо уже заявленного ранее устраивавшего всех кандидата навязать нам всем на пост председателя юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН госпожу Бербок, которая неоднократно доказывала свою профнепригодность, крайнюю ангажированность и незнание базовых принципов дипломатии, является ничем иным, как плевком в адрес всемирной организации и вопиющим пренебрежением к ней", – сказал Полянский в ходе интерактивного диалога с Бербок в Генассамблее ООН. РФ, отметил он, имеет все основания сомневаться в том, что Бербок на посту председателя Генеральной ассамблеи сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога. Ранее правительство ФРГ планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал "бесстыдством" намерения правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на этот пост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250318/zakharova-2005809271.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анналена бербок, дмитрий полянский, хельга шмид