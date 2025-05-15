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Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН - РИА Новости, 15.05.2025
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20:44 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/berbok-2017213672.html
Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН
Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН - РИА Новости, 15.05.2025
Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН
Выдвижение на пост председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок – плевок в адрес всемирной организации, у Москвы есть все основания сомневаться, что она сможет РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:44:00+03:00
2025-05-15T20:44:00+03:00
в мире
анналена бербок
дмитрий полянский
хельга шмид
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Выдвижение на пост председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок – плевок в адрес всемирной организации, у Москвы есть все основания сомневаться, что она сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Решение властей в Берлине вместо уже заявленного ранее устраивавшего всех кандидата навязать нам всем на пост председателя юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН госпожу Бербок, которая неоднократно доказывала свою профнепригодность, крайнюю ангажированность и незнание базовых принципов дипломатии, является ничем иным, как плевком в адрес всемирной организации и вопиющим пренебрежением к ней", – сказал Полянский в ходе интерактивного диалога с Бербок в Генассамблее ООН. РФ, отметил он, имеет все основания сомневаться в том, что Бербок на посту председателя Генеральной ассамблеи сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога. Ранее правительство ФРГ планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал "бесстыдством" намерения правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на этот пост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250318/zakharova-2005809271.html
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в мире, анналена бербок, дмитрий полянский, хельга шмид
В мире, Анналена Бербок, Дмитрий Полянский, Хельга Шмид
Полянский прокомментировал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Полянский назвал выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН плевком в организацию

© AP Photo / Ebrahim NorooziАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Анналена Бербок. Архивное фото
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ООН, 15 мая – РИА Новости. Выдвижение на пост председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок – плевок в адрес всемирной организации, у Москвы есть все основания сомневаться, что она сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Решение властей в Берлине вместо уже заявленного ранее устраивавшего всех кандидата навязать нам всем на пост председателя юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН госпожу Бербок, которая неоднократно доказывала свою профнепригодность, крайнюю ангажированность и незнание базовых принципов дипломатии, является ничем иным, как плевком в адрес всемирной организации и вопиющим пренебрежением к ней", – сказал Полянский в ходе интерактивного диалога с Бербок в Генассамблее ООН.
РФ, отметил он, имеет все основания сомневаться в том, что Бербок на посту председателя Генеральной ассамблеи сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога.
Ранее правительство ФРГ планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал "бесстыдством" намерения правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на этот пост.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН
18 марта, 18:41
 
В миреАнналена БербокДмитрий ПолянскийХельга Шмид
 
 
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