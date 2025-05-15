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Бывшего и.о. главы ФКП "Авангард" задержали в Башкирии - РИА Новости, 15.05.2025
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15:32 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/bashkirija-2017128538.html
Бывшего и.о. главы ФКП "Авангард" задержали в Башкирии
Бывшего и.о. главы ФКП "Авангард" задержали в Башкирии - РИА Новости, 15.05.2025
Бывшего и.о. главы ФКП "Авангард" задержали в Башкирии
Бывший временно исполняющий обязанности генерального директора ФКП "Авангард" (входит в состав госкорпорации "Ростех") и его экс-заместитель по инвестициям и... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:32:00+03:00
2025-05-15T15:32:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Бывший временно исполняющий обязанности генерального директора ФКП "Авангард" (входит в состав госкорпорации "Ростех") и его экс-заместитель по инвестициям и развитию задержаны по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сообщает управление ФСБ по Башкирии. Сотрудниками УФСБ установлено, что бывший руководитель оборонного предприятия и его заместитель подготовили документацию, в которую включили заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ на сумму 50,8 миллиона рублей без замечаний. При этом строительно-монтажные работы фактически были сорваны по вине подрядчика, договор был расторгнут. "В результате осуществления преступных действий вопреки интересам службы должностные лица отказались от получения предусмотренной договором подряда банковской гарантии подрядчика в размере 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В отношении руководителей оборонного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Кроме этого, УФСБ установлено, что заместитель гендиректора предприятия в 2023 года потребовал от руководителя коммерческой организации вознаграждение в размере 120 миллионов рублей за обеспечение незаконных преимуществ при проведении тендеров. По результатам конкурса с бизнесменом заключены контракты на поставку оборудования для оборонного предприятия на общую сумму 1,926 миллиарда рублей. "Используя фиктивные основания, коммерсант перечислил часть полученных от заказчика средств аффилированным лицам, обналичил их и передал бывшему заместителю руководителя ФКП "Авангард". С конца 2023 года по январь 2025 года злоумышленник незаконно получил 35 миллионов рублей", - отмечается в сообщении. В отношении бывшего заместителя гендиректора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
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происшествия, россия, ростех, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Ростех, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Башкортостан
Бывшего и.о. главы ФКП "Авангард" задержали в Башкирии

Бывшего и.о. главы ФКП "Авангард" задержали в Башкирии за получение взятки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Бывший временно исполняющий обязанности генерального директора ФКП "Авангард" (входит в состав госкорпорации "Ростех") и его экс-заместитель по инвестициям и развитию задержаны по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сообщает управление ФСБ по Башкирии.
Сотрудниками УФСБ установлено, что бывший руководитель оборонного предприятия и его заместитель подготовили документацию, в которую включили заведомо ложные сведения о выполнении подрядчиком работ на сумму 50,8 миллиона рублей без замечаний. При этом строительно-монтажные работы фактически были сорваны по вине подрядчика, договор был расторгнут.
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"В результате осуществления преступных действий вопреки интересам службы должностные лица отказались от получения предусмотренной договором подряда банковской гарантии подрядчика в размере 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении руководителей оборонного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Кроме этого, УФСБ установлено, что заместитель гендиректора предприятия в 2023 года потребовал от руководителя коммерческой организации вознаграждение в размере 120 миллионов рублей за обеспечение незаконных преимуществ при проведении тендеров. По результатам конкурса с бизнесменом заключены контракты на поставку оборудования для оборонного предприятия на общую сумму 1,926 миллиарда рублей.
"Используя фиктивные основания, коммерсант перечислил часть полученных от заказчика средств аффилированным лицам, обналичил их и передал бывшему заместителю руководителя ФКП "Авангард". С конца 2023 года по январь 2025 года злоумышленник незаконно получил 35 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.
В отношении бывшего заместителя гендиректора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
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