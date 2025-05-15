https://ria.ru/20250515/barelef--2017081223.html

На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф

На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф - РИА Новости, 15.05.2025

На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф

Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская", это произошло в день 90-летнего юбилея столичного РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:42:00+03:00

2025-05-15T12:42:00+03:00

2025-05-15T12:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

иосиф сталин (джугашвили)

москва

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская", это произошло в день 90-летнего юбилея столичного метрополитена, передает корреспондент РИА Новости. Барельеф расположился в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий, он повторяет оригинал, который до 1966 года располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Оригинальный барельеф был утрачен при строительстве пересадки с Таганско-Краснопресненской на Кольцевую линию. Как рассказали в столичном дептрансе, специалисты воссоздавали композицию по архивным фотографиям и документам. Композиция посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В центре барельефа изображен Иосиф Сталин, окруженный людьми с букетами цветов в руках.

https://ria.ru/20250411/liksutov-2010640381.html

москва

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80-летие победы в великой отечественной войне, иосиф сталин (джугашвили), москва