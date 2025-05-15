https://ria.ru/20250515/barelef--2017081223.html
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф - РИА Новости, 15.05.2025
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф
Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская", это произошло в день 90-летнего юбилея столичного РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:42:00+03:00
2025-05-15T12:42:00+03:00
2025-05-15T12:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
иосиф сталин (джугашвили)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017099198_0:147:3109:1896_1920x0_80_0_0_1303eb15109d9e53194073c8b192bfb5.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская", это произошло в день 90-летнего юбилея столичного метрополитена, передает корреспондент РИА Новости. Барельеф расположился в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий, он повторяет оригинал, который до 1966 года располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Оригинальный барельеф был утрачен при строительстве пересадки с Таганско-Краснопресненской на Кольцевую линию. Как рассказали в столичном дептрансе, специалисты воссоздавали композицию по архивным фотографиям и документам. Композиция посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В центре барельефа изображен Иосиф Сталин, окруженный людьми с букетами цветов в руках.
https://ria.ru/20250411/liksutov-2010640381.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017099198_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b5e8a46a90a2c13b26279455e56f753f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, иосиф сталин (джугашвили), москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Иосиф Сталин (Джугашвили), Москва
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф
Исторический барельеф вернулся на станцию "Таганская" метро Москвы