Рейтинг@Mail.ru
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:42 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/barelef--2017081223.html
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф - РИА Новости, 15.05.2025
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф
Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская", это произошло в день 90-летнего юбилея столичного РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:42:00+03:00
2025-05-15T12:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
иосиф сталин (джугашвили)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017099198_0:147:3109:1896_1920x0_80_0_0_1303eb15109d9e53194073c8b192bfb5.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская", это произошло в день 90-летнего юбилея столичного метрополитена, передает корреспондент РИА Новости. Барельеф расположился в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий, он повторяет оригинал, который до 1966 года располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Оригинальный барельеф был утрачен при строительстве пересадки с Таганско-Краснопресненской на Кольцевую линию. Как рассказали в столичном дептрансе, специалисты воссоздавали композицию по архивным фотографиям и документам. Композиция посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В центре барельефа изображен Иосиф Сталин, окруженный людьми с букетами цветов в руках.
https://ria.ru/20250411/liksutov-2010640381.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017099198_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b5e8a46a90a2c13b26279455e56f753f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, иосиф сталин (джугашвили), москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Иосиф Сталин (Джугашвили), Москва
На станцию "Таганская" вернули исторический барельеф

Исторический барельеф вернулся на станцию "Таганская" метро Москвы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИсторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская"
Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию Таганская - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Исторический барельеф, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, вернулся на станцию "Таганская", это произошло в день 90-летнего юбилея столичного метрополитена, передает корреспондент РИА Новости.
Барельеф расположился в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий, он повторяет оригинал, который до 1966 года располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Оригинальный барельеф был утрачен при строительстве пересадки с Таганско-Краснопресненской на Кольцевую линию. Как рассказали в столичном дептрансе, специалисты воссоздавали композицию по архивным фотографиям и документам.
Композиция посвящена Победе в Великой Отечественной войне. В центре барельефа изображен Иосиф Сталин, окруженный людьми с букетами цветов в руках.
Вход на станцию метро Некрасовка - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Ликсутов рассказал об эксперименте с запуском беспилотного метро в Москве
11 апреля, 10:05
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИосиф Сталин (Джугашвили)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала