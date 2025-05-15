https://ria.ru/20250515/banki-2017181572.html
Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей
Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей
Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:01:00+03:00
2025-05-15T18:01:00+03:00
2025-05-15T19:06:00+03:00
экономика
россия
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885950768_141:501:2890:2047_1920x0_80_0_0_87d027cfcf401928050845c51b437d75.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. "Сегодня статистика такова: только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей", - сказала Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер. "Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250515/aksakov-2017136588.html
https://ria.ru/20250511/perevod-2016272456.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885950768_410:428:2569:2047_1920x0_80_0_0_80f624c04ad8f131cacd98f22ec940c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казань
Экономика, Россия, Казань
Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей
Банки в 2024 году отказали в сомнительных операциях на полтриллиона рублей