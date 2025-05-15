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Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей - РИА Новости, 15.05.2025
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18:01 15.05.2025 (обновлено: 19:06 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/banki-2017181572.html
Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей
Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей
Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:01:00+03:00
2025-05-15T19:06:00+03:00
экономика
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. "Сегодня статистика такова: только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей", - сказала Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер. "Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250515/aksakov-2017136588.html
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экономика, россия, казань
Экономика, Россия, Казань
Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей

Банки в 2024 году отказали в сомнительных операциях на полтриллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Отделение банка. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
"Сегодня статистика такова: только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей", - сказала Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер.
"Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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