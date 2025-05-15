https://ria.ru/20250515/banki-2017181572.html

Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей

Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей - РИА Новости, 15.05.2025

Банки отказали клиентам в сомнительных операциях на полтриллиона рублей

Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:01:00+03:00

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. "Сегодня статистика такова: только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей", - сказала Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер. "Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250515/aksakov-2017136588.html

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экономика, россия, казань