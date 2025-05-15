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Балицкий сообщил о десяти попытках ВСУ атаковать Мелитополь
Балицкий сообщил о десяти попытках ВСУ атаковать Мелитополь - РИА Новости, 15.05.2025
Балицкий сообщил о десяти попытках ВСУ атаковать Мелитополь
ВСУ минувшей ночью совершили более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь, часть БПЛА сбиты на подлете, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:17:00+03:00
2025-05-15T08:17:00+03:00
2025-05-15T10:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. ВСУ минувшей ночью совершили более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь, часть БПЛА сбиты на подлете, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Этой ночью противник совершил более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь БПЛА самолетного типа", - написал Балицкий. По его словам, всего было 13 атак, часть БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора.
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Балицкий сообщил о десяти попытках ВСУ атаковать Мелитополь
Балицкий: ВСУ совершили более десяти попыток атаковать Мелитополь