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Балицкий сообщил о десяти попытках ВСУ атаковать Мелитополь

Балицкий сообщил о десяти попытках ВСУ атаковать Мелитополь - РИА Новости, 15.05.2025

Балицкий сообщил о десяти попытках ВСУ атаковать Мелитополь

ВСУ минувшей ночью совершили более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь, часть БПЛА сбиты на подлете, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:17:00+03:00

2025-05-15T08:17:00+03:00

2025-05-15T10:08:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. ВСУ минувшей ночью совершили более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь, часть БПЛА сбиты на подлете, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Этой ночью противник совершил более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь БПЛА самолетного типа", - написал Балицкий. По его словам, всего было 13 атак, часть БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора.

https://ria.ru/20250515/alaudinov-2017023356.html

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в мире, запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, вооруженные силы украины