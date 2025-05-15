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Авиадиспетчеры в Колорадо на 90 секунд потеряли связь с пилотами, пишет NYT - РИА Новости, 15.05.2025
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21:14 15.05.2025
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Авиадиспетчеры в Колорадо на 90 секунд потеряли связь с пилотами, пишет NYT
Авиадиспетчеры в Колорадо на 90 секунд потеряли связь с пилотами, пишет NYT - РИА Новости, 15.05.2025
Авиадиспетчеры в Колорадо на 90 секунд потеряли связь с пилотами, пишет NYT
Диспетчерская служба воздушного движения в Колорадо в результате перебоя на 90 секунд потеряла связь с пилотами, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Диспетчерская служба воздушного движения в Колорадо в результате перебоя на 90 секунд потеряла связь с пилотами, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление управления гражданской авиации США (FAA). "Диспетчерская служба воздушного движения в Колорада потеряла контакт с пилотами... В понедельник в части авиадиспетчерской службы в Колорадо, координирующей полеты над большой территорией запада страны, произошел 90-секундный перебой связи... Сбой в Колорадо произошел около 13.50 (20.50 мск - ред.), когда пара передатчиков, покрывающих часть воздушного пространства, вышла из строя", - говорится в публикации. По данным газеты, никаких инцидентов за этот период не произошло, управление ведет расследование в связи со сбоем.
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в мире, колорадо, сша
В мире, Колорадо, США
Авиадиспетчеры в Колорадо на 90 секунд потеряли связь с пилотами, пишет NYT

NYT: авиадиспетчерская служба в Колорадо потеряла связь с пилотами на 90 секунд

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАмериканский "Аэробус" А-380
Американский Аэробус А-380 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Американский "Аэробус" А-380 . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Диспетчерская служба воздушного движения в Колорадо в результате перебоя на 90 секунд потеряла связь с пилотами, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление управления гражданской авиации США (FAA).
«
"Диспетчерская служба воздушного движения в Колорада потеряла контакт с пилотами... В понедельник в части авиадиспетчерской службы в Колорадо, координирующей полеты над большой территорией запада страны, произошел 90-секундный перебой связи... Сбой в Колорадо произошел около 13.50 (20.50 мск - ред.), когда пара передатчиков, покрывающих часть воздушного пространства, вышла из строя", - говорится в публикации.
По данным газеты, никаких инцидентов за этот период не произошло, управление ведет расследование в связи со сбоем.
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