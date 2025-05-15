https://ria.ru/20250515/aviadispetchery-2017219009.html

Авиадиспетчеры в Колорадо на 90 секунд потеряли связь с пилотами, пишет NYT

Авиадиспетчеры в Колорадо на 90 секунд потеряли связь с пилотами, пишет NYT - РИА Новости, 15.05.2025

Авиадиспетчеры в Колорадо на 90 секунд потеряли связь с пилотами, пишет NYT

Диспетчерская служба воздушного движения в Колорадо в результате перебоя на 90 секунд потеряла связь с пилотами, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:14:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Диспетчерская служба воздушного движения в Колорадо в результате перебоя на 90 секунд потеряла связь с пилотами, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление управления гражданской авиации США (FAA). "Диспетчерская служба воздушного движения в Колорада потеряла контакт с пилотами... В понедельник в части авиадиспетчерской службы в Колорадо, координирующей полеты над большой территорией запада страны, произошел 90-секундный перебой связи... Сбой в Колорадо произошел около 13.50 (20.50 мск - ред.), когда пара передатчиков, покрывающих часть воздушного пространства, вышла из строя", - говорится в публикации. По данным газеты, никаких инцидентов за этот период не произошло, управление ведет расследование в связи со сбоем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, колорадо, сша