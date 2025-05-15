https://ria.ru/20250515/ataka-2017235163.html

ВСУ атаковали Донецк ударными беспилотниками

ВСУ атаковали Донецк ударными беспилотниками - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ атаковали Донецк ударными беспилотниками

Украинские военные атаковали Донецк с применением ударных БПЛА, слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:08:00+03:00

2025-05-15T23:08:00+03:00

2025-05-15T23:08:00+03:00

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением ударных БПЛА, слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. Над городом слышно характерное "жужжание" моторных ударных дронов-камикадзе. В разных районах прозвучали около 10 взрывов. Ранее в Telegram-канале Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщалось об опасности применения ВСУ ударных БПЛА.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины