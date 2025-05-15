https://ria.ru/20250515/ataka-2017235163.html
ВСУ атаковали Донецк ударными беспилотниками
ВСУ атаковали Донецк ударными беспилотниками - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ атаковали Донецк ударными беспилотниками
Украинские военные атаковали Донецк с применением ударных БПЛА, слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:08:00+03:00
2025-05-15T23:08:00+03:00
2025-05-15T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением ударных БПЛА, слышна работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости. Над городом слышно характерное "жужжание" моторных ударных дронов-камикадзе. В разных районах прозвучали около 10 взрывов. Ранее в Telegram-канале Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщалось об опасности применения ВСУ ударных БПЛА.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
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ВСУ атаковали Донецк ударными беспилотниками
Украинские военные атаковали Донецк с применением ударных БПЛА, работает ПВО