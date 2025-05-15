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Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГ* на военную базу в Мичигане - РИА Новости, 15.05.2025
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22:25 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ataka-2017229125.html
Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГ* на военную базу в Мичигане
Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГ* на военную базу в Мичигане - РИА Новости, 15.05.2025
Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГ* на военную базу в Мичигане
Глава ФБР Кэш Патель заявил о предотвращении атаки "Исламского государства"* на военную базу в штате Мичиган. РИА Новости, 15.05.2025
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2025-05-15T22:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН , 15 мая - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил о предотвращении атаки "Исламского государства"* на военную базу в штате Мичиган. "Теперь я могу подтвердить сообщения о том, что наша команда ФБР и партнеры предотвратили попытку атаки ИГ на одну из наших военных баз США в Уоррене, штат Мичиган… Аммар Абдулмажид Мохамед Саид планировал массовую стрельбу на объекте Командования танков, автомобилей и вооружений армии США (TACOM)", - написал глава ФБР в соцсети X. Подозреваемого арестовали на этой неделе, отметил он.* Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире, США, Мичиган, Россия, Кэш Патель, ФБР, Исламское государство*
Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГ* на военную базу в Мичигане

Глава ФБР Патель заявил о предотвращении атаки ИГ на военную базу США в Мичигане

© AP Photo / Matt RourkeГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
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ВАШИНГТОН , 15 мая - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил о предотвращении атаки "Исламского государства"* на военную базу в штате Мичиган.
«
"Теперь я могу подтвердить сообщения о том, что наша команда ФБР и партнеры предотвратили попытку атаки ИГ на одну из наших военных баз США в Уоррене, штат Мичиган… Аммар Абдулмажид Мохамед Саид планировал массовую стрельбу на объекте Командования танков, автомобилей и вооружений армии США (TACOM)", - написал глава ФБР в соцсети X.
Подозреваемого арестовали на этой неделе, отметил он.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреСШАМичиганРоссияКэш ПательФБРИсламское государство*
 
 
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