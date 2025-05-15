https://ria.ru/20250515/ataka-2017229125.html

Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГ* на военную базу в Мичигане

Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГ* на военную базу в Мичигане - РИА Новости, 15.05.2025

Глава ФБР заявил о предотвращении атаки ИГ* на военную базу в Мичигане

Глава ФБР Кэш Патель заявил о предотвращении атаки "Исламского государства"* на военную базу в штате Мичиган. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:25:00+03:00

2025-05-15T22:25:00+03:00

2025-05-15T22:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН , 15 мая - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил о предотвращении атаки "Исламского государства"* на военную базу в штате Мичиган. "Теперь я могу подтвердить сообщения о том, что наша команда ФБР и партнеры предотвратили попытку атаки ИГ на одну из наших военных баз США в Уоррене, штат Мичиган… Аммар Абдулмажид Мохамед Саид планировал массовую стрельбу на объекте Командования танков, автомобилей и вооружений армии США (TACOM)", - написал глава ФБР в соцсети X. Подозреваемого арестовали на этой неделе, отметил он.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240821/terrorizm-1967660182.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, мичиган, россия, кэш патель, фбр, исламское государство*