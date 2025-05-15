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Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России
Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России - РИА Новости, 15.05.2025
Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России
Голландский архитектор Рем Колхас, трудившийся над созданием Музея современного искусства "Гараж" в Москве, заявил, что не жалеет о работе над проектом в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:18:00+03:00
2025-05-15T21:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Голландский архитектор Рем Колхас, трудившийся над созданием Музея современного искусства "Гараж" в Москве, заявил, что не жалеет о работе над проектом в России. "Если бы я думал, что это ошибка, я бы не стал этого делать, и даже сейчас, в ретроспективе, я думаю, что это было правильно", - приводит его слова издание Politico. По мнению архитектора, диалог с Россией - это многообещающий способ восстановления отношений между РФ и Западом. "Европа хотела поглотить старые страны Востока... и у нее было почти навязчивое видение и цель сделать это. Но она забыла серьезно общаться с теми, кто не европейцы. Я думаю, что мы почти слепо следовали за США. Мы стали все более и более негативно относиться к России и игнорировать ее, когда могли бы вести диалог", - добавил архитектор.
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россия, москва, восток, рем колхас, гараж, в мире
Россия, Москва, Восток, Рем Колхас, Гараж, В мире
Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России
Голландский архитектор Колхас заявил, что не жалеет о работе в России