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Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России - РИА Новости, 15.05.2025
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21:18 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/arhitektor-2017219899.html
Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России
Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России - РИА Новости, 15.05.2025
Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России
Голландский архитектор Рем Колхас, трудившийся над созданием Музея современного искусства "Гараж" в Москве, заявил, что не жалеет о работе над проектом в... РИА Новости, 15.05.2025
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рем колхас
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Голландский архитектор Рем Колхас, трудившийся над созданием Музея современного искусства "Гараж" в Москве, заявил, что не жалеет о работе над проектом в России. "Если бы я думал, что это ошибка, я бы не стал этого делать, и даже сейчас, в ретроспективе, я думаю, что это было правильно", - приводит его слова издание Politico. По мнению архитектора, диалог с Россией - это многообещающий способ восстановления отношений между РФ и Западом. "Европа хотела поглотить старые страны Востока... и у нее было почти навязчивое видение и цель сделать это. Но она забыла серьезно общаться с теми, кто не европейцы. Я думаю, что мы почти слепо следовали за США. Мы стали все более и более негативно относиться к России и игнорировать ее, когда могли бы вести диалог", - добавил архитектор.
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россия, москва, восток, рем колхас, гараж, в мире
Россия, Москва, Восток, Рем Колхас, Гараж, В мире
Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России

Голландский архитектор Колхас заявил, что не жалеет о работе в России

© Courtesy of OMA / Photography by Fred ErnstРем Колхас
Рем Колхас - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Courtesy of OMA / Photography by Fred Ernst
Рем Колхас. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Голландский архитектор Рем Колхас, трудившийся над созданием Музея современного искусства "Гараж" в Москве, заявил, что не жалеет о работе над проектом в России.
"Если бы я думал, что это ошибка, я бы не стал этого делать, и даже сейчас, в ретроспективе, я думаю, что это было правильно", - приводит его слова издание Politico.
По мнению архитектора, диалог с Россией - это многообещающий способ восстановления отношений между РФ и Западом.
"Европа хотела поглотить старые страны Востока... и у нее было почти навязчивое видение и цель сделать это. Но она забыла серьезно общаться с теми, кто не европейцы. Я думаю, что мы почти слепо следовали за США. Мы стали все более и более негативно относиться к России и игнорировать ее, когда могли бы вести диалог", - добавил архитектор.
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РоссияМоскваВостокРем КолхасГаражВ мире
 
 
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