https://ria.ru/20250515/arhitektor-2017219899.html

Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России

Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России - РИА Новости, 15.05.2025

Голландский архитектор не пожалел о работе над проектом в России

Голландский архитектор Рем Колхас, трудившийся над созданием Музея современного искусства "Гараж" в Москве, заявил, что не жалеет о работе над проектом в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:18:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Голландский архитектор Рем Колхас, трудившийся над созданием Музея современного искусства "Гараж" в Москве, заявил, что не жалеет о работе над проектом в России. "Если бы я думал, что это ошибка, я бы не стал этого делать, и даже сейчас, в ретроспективе, я думаю, что это было правильно", - приводит его слова издание Politico. По мнению архитектора, диалог с Россией - это многообещающий способ восстановления отношений между РФ и Западом. "Европа хотела поглотить старые страны Востока... и у нее было почти навязчивое видение и цель сделать это. Но она забыла серьезно общаться с теми, кто не европейцы. Я думаю, что мы почти слепо следовали за США. Мы стали все более и более негативно относиться к России и игнорировать ее, когда могли бы вести диалог", - добавил архитектор.

https://realty.ria.ru/20250123/kuznetsov-1994963510.html

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россия, москва, восток, рем колхас, гараж, в мире