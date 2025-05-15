Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области
Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину
Владимир Лукин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста экс-главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Лукина Владимира Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок три месяца", - рассказали в суде.
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Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, отметили там.
Суд в Курске арестовал Лукина в декабре 2024 года.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего зама Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе.
Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.