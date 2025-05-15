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Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 15.05.2025
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19:18 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/arest-2017198825.html
Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области
Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 15.05.2025
Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста экс-главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:18:00+03:00
2025-05-15T19:18:00+03:00
происшествия
москва
владимир лукин
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста экс-главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Лукина Владимира Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок три месяца", - рассказали в суде. Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, отметили там. Суд в Курске арестовал Лукина в декабре 2024 года. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего зама Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе. Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html
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происшествия, москва, владимир лукин, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, курская область
Происшествия, Москва, Владимир Лукин, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Курская область
Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области

Суд продлил арест экс-главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину

© Фото : Корпорация Развития Курской областиВладимир Лукин
Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Корпорация Развития Курской области
Владимир Лукин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок ареста экс-главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину по делу об особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Лукина Владимира Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, на срок три месяца", - рассказали в суде.
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Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, отметили там.
Суд в Курске арестовал Лукина в декабре 2024 года.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего зама Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе.
Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
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ПроисшествияМоскваВладимир ЛукинАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаКурская область
 
 
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