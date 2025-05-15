https://ria.ru/20250515/arest-2017162768.html

Суд на Урале продлил арест мэру Артемовского городского округа

Суд на Урале продлил арест мэру Артемовского городского округа - РИА Новости, 15.05.2025

Суд на Урале продлил арест мэру Артемовского городского округа

Глава Артемовского городского округа Свердловской области Константин Трофимов, обвиняемый в получении взяток, останется под стражей до 5 ноября, сообщает... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:07:00+03:00

2025-05-15T17:07:00+03:00

2025-05-15T17:07:00+03:00

артёмовский городской округ

свердловская область

происшествия

артемовский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Глава Артемовского городского округа Свердловской области Константин Трофимов, обвиняемый в получении взяток, останется под стражей до 5 ноября, сообщает пресс-служба облсуда. По данным следствия, в 2022 году Трофимов получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Как уточняли в прокуратуре, мэр получил деньгами 3,9 миллиона рублей, а также водонагреватель, который ему бесплатно установили. "Сегодня Артемовский городской суд в ходе предварительного слушания по делу главы Артемовского городского округа Константина Трофимова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей по 5 ноября", - говорится в сообщении. Трофимов возглавляет администрацию Артемовского округа с 2020 года. С 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера. На сайте администрации он до сих пор числится мэром.

https://ria.ru/20250515/istochnik-2017131129.html

артёмовский городской округ

свердловская область

артемовский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

артёмовский городской округ, свердловская область, происшествия, артемовский