https://ria.ru/20250515/arest-2017162768.html
Суд на Урале продлил арест мэру Артемовского городского округа
Суд на Урале продлил арест мэру Артемовского городского округа - РИА Новости, 15.05.2025
Суд на Урале продлил арест мэру Артемовского городского округа
Глава Артемовского городского округа Свердловской области Константин Трофимов, обвиняемый в получении взяток, останется под стражей до 5 ноября, сообщает... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:07:00+03:00
2025-05-15T17:07:00+03:00
2025-05-15T17:07:00+03:00
артёмовский городской округ
свердловская область
происшествия
артемовский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Глава Артемовского городского округа Свердловской области Константин Трофимов, обвиняемый в получении взяток, останется под стражей до 5 ноября, сообщает пресс-служба облсуда. По данным следствия, в 2022 году Трофимов получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Как уточняли в прокуратуре, мэр получил деньгами 3,9 миллиона рублей, а также водонагреватель, который ему бесплатно установили. "Сегодня Артемовский городской суд в ходе предварительного слушания по делу главы Артемовского городского округа Константина Трофимова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей по 5 ноября", - говорится в сообщении. Трофимов возглавляет администрацию Артемовского округа с 2020 года. С 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера. На сайте администрации он до сих пор числится мэром.
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017131129.html
артёмовский городской округ
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артёмовский городской округ, свердловская область, происшествия, артемовский
Артёмовский городской округ, Свердловская область, Происшествия, Артемовский
Суд на Урале продлил арест мэру Артемовского городского округа
Мэр Артемовского округа Свердловской области останется под стражей до 5 ноября
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Глава Артемовского городского округа Свердловской области Константин Трофимов, обвиняемый в получении взяток, останется под стражей до 5 ноября, сообщает пресс-служба облсуда.
По данным следствия, в 2022 году Трофимов получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Как уточняли в прокуратуре, мэр получил деньгами 3,9 миллиона рублей, а также водонагреватель, который ему бесплатно установили.
«
"Сегодня Артемовский городской суд в ходе предварительного слушания по делу главы Артемовского городского округа Константина Трофимова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей по 5 ноября", - говорится в сообщении.
Трофимов возглавляет администрацию Артемовского округа с 2020 года. С 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера. На сайте администрации он до сих пор числится мэром.